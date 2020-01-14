Иран заявил об аресте подозреваемых в крушении украинского "Боинга"

Судебная власть Ирана арестовала нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек, согласно основной версии следствия, самолёт был сбит зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции.
Об аресте подозреваемых сообщил во вторник пресс-секретарь Судебной власти Холамхоссейн Исмаили, передаёт агентство Reuters. Сколько человек было задержано и кто они, не сообщается.
Катастрофа "Боинга" произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амир-Али Хаджизаде, самолёт был сбит по ошибке только что развёрнутым под Тегераном комплексом ПВО.
Оператор принял пассажирский самолёт за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Тогда никто не погиб.
Власти страны извинились за катастрофу. Президент Хасан Рухани заявил, что что виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим.
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