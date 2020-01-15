В Хабаровске суд разрешил ЛГБТ-активистке прогулки на 500 метров

Суд изменил меру пресечения ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, подозреваемой в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта. Сторонники активистки считают издевательством "смягчение" меры, разрешающей прогулки на час на расстояние до 500 метров. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на мать активистки.

Цветкову оставили под домашним арестом с обязательством носить на ноге электронный браслет, отслеживающий ее местоположение. В декабре суд в Хабаровске признал Цветкову виновной в пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" и назначил штраф в 50 тысяч рублей.