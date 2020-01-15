В Хабаровске суд разрешил ЛГБТ-активистке прогулки на 500 метров

Суд изменил меру пресечения ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, подозреваемой в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта. Сторонники активистки считают издевательством "смягчение" меры, разрешающей прогулки на час на расстояние до 500 метров. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на мать активистки.
Цветкову оставили под домашним арестом с обязательством носить на ноге электронный браслет, отслеживающий ее местоположение. В декабре суд в Хабаровске признал Цветкову виновной в пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" и назначил штраф в 50 тысяч рублей.
- В марте в Хабаровском крае запретили фестиваль театрального искусства, организованный режиссером детского самодеятельного театра "Мерак" Юлией Цветковой. Активистку обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".
- В октябре полиция Комсомольска-на-Амуре вызвала двух подписчиц и создательницу группы "Монологи Вагины" в соцсети "ВКонтакте" Юлию Цветкову – им задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии. По словам активистки, её регулярно вызывали в полицию из-за "околополитических мероприятий".
- 20 ноября на Юлию Цветкову завели второе дело о привлечении к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В тот же день полиция обыскала дом Цветковой в Комсомольске-на-Амуре в рамках уголовного дела о распространении порнографии. Саму активистку отвезли на допрос и перевели в статус подозреваемой. Тогда же с нее взяли подписки о неразглашении и о невыезде. Из ее жилья изъяли технику, документы и брошюры на гендерную тематику. По словам Цветковой, полицейские заявили, что она "лесбиянка и секс-тренер", а также "проводит пропаганду".
- 22 ноября активистку задержала полиция, после ее отпустили под домашний арест.
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