Владимир Путин готовит почву для сохранения за собой власти после окончания очередного президентского срока. Таков основной отклик американских комментаторов на президентское послание Владимира Путина Совету Федерации.

Обращение Владимира Путина к верхней палате российского парламента, как и неожиданная отставка правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, не привлекло особого внимания американской прессы. Те, кто комментируют, видят в этих предложениях российского президента отражение его намерения сохранить за собой контроль над страной, возможно, на неопределенный срок.

Вот что говорит американский публицист Дэвид Саттер.

Путин и его окружение, начиная эту кампанию заблаговременно, надеются, что она создаст настроение фатализма, неизбежности продолжения его правления и через четыре года поставит людей перед свершившимся фактом



– Ясно, что Путин готовит российское и мировое общественное мнение к тому, что он останется у власти после 2024 года, и он не хочет, чтобы россиянам могла прийти в голову мысль о его расставании с властью, потому что, если оставить пространство для таких предположений, они могут превратиться в серьезный психологический фактор давления. Я думаю, что Путин и его окружение, начиная эту кампанию заблаговременно, надеются, что она создаст настроение фатализма, неизбежности продолжения его правления и через четыре года поставит людей перед свершившимся фактом. Помимо всего прочего, процедура, предложенная Путиным, дает ему возможность прикрыть эти манипуляции флером легитимности. Это важно даже не столько для россиян, сколько для Запада, где создается представление, что происходящее в России, по крайней мере, обладает атрибутами легитимности, что поможет Путину избежать чрезмерного давления со стороны западных столиц.

– Вы считаете, что это важный для Владимира Путина фактор, учитывая, что противостояние с Западом – часть его стратегии?

– Я думаю, что это важно для него, поскольку Россия во многом зависит от Запада и получает от него немало выгоды. Кроме того, он способен многократно взвинтить давление на Кремль, сделав его жизнь гораздо более трудной, особенно посредством экономического давления.

– Кстати, любопытно, что пока в американской прессе нет заметных откликов на происходящее в Москве. Как вы считаете, почему?

– Реакция не столь заметна потому, что пока предложения Путина размыты, он пока не раскрыл своих истинных намерений, пока нет признаков масштабного недовольства этими идеями со стороны россиян, плюс сейчас воображение американцев в основном занимает Дональд Трамп и импичмент. Зачем уделять место на газетных полосах событиям в России, когда мы можем писать о Трампе? – считает Дэвид Саттер.

Уильям Померанц, заместитель директора Вильсоновского центра в Кеннановском институте в Вашингтоне, считает, что намерение Владимира Путина сохранить за собой власть после 2024 года отчасти объясняется его жаждой славы крупного международного игрока:

– В последние месяцы Путин намекал на то, что грядут конституционные изменения. Некоторые из них выглядят более серьезными, некоторые – процедурными. На мой взгляд, наиболее интересным выглядит предложение о повышении статуса Государственного совета и закреплении его в Конституции России. Не исключено, что именно эта структура будет служить базой Владимира Путина после 2024 года, откуда он сможет оказывать неформальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны. Можно строить предположения, с какой целью предлагается придать больше веса Госдуме в назначении премьер-министра и членов кабинета и во что это все выльется, но мне кажется, что главная цель – подготовить для Владимира Путина, образно говоря, жердочку, находясь на которой он сможет оказывать значительное влияние на события в стране после 2024 года. Эти предложения заставляют предположить, что он в данный момент не планирует занять пост президента в третий раз, но я бы не исключал и такого поворота событий.

– Если подобные предположения верны, что, как вы считаете, заставляет Владимира Путина пытаться сохранить за собой власть?

– Я бы привел две причины. Первая – он и его окружение, скорее всего, ожидают, что, учитывая уровень консолидации власти в его руках, его уход от власти потенциально чреват драматическими потрясениями и нестабильностью. Во-вторых, я думаю, он не хочет уходить из-за соблазна одержать новые международные победы, которые могут маячить на горизонте. Внешняя политика стала для Путина полем заметных триумфов. Он, скорее всего, не хочет упустить возможность укрепить эту свою репутацию или верит, что его преемник сумеет продолжить его линию. Если главные страны мира говорят о суверенитете, изоляции, если США, Великобритания отступают, то Путину открывается картина мира, полного возможностей. Он не хочет от них отказываться, – сказал Уильям Померанц.