"У нас не очень любят людей в форме". Отчислен за тикток

18-летний студент санкт-петербургского полицейского колледжа Руслан Ахметов стал героем новостей после того, как его отчислили за короткое видео, опубликованное в набирающей популярность по всему миру китайской социальной сети TikTok. Ахметов, одев ученическую полицейскую форму, в шуточной форме рассказал о плюсах службы в органах: "хорошая пенсия, власть и влияние", "все [обижают] в интернете, но боятся в реальной жизни", а завершил ролик инсценировкой подброса наркотиков.

Представители колледжа заявили, что после публикации ролика (сейчас он удален) Руслан Ахметов отчислился сам, отметив, что формально учебное заведение не имеет отношения к МВД. Ахметов пояснил Радио Свобода, что ему предложили на выбор два варианта: отчисление по собственному желанию – либо по решению комиссии.

В интервью Радио Свобода Руслан Ахметов утверждает, что уже давно отверг для себя возможность работы в полиции. Теперь ему придется идти в армию, после которой он намерен продолжить учиться на юриста. Ахметов говорит, что в российском обществе "не любят людей в форме", в чем он убедился сам: по дороге в колледж молодой человек часто ловил на себе неодобрительные взгляды прохожих и слышал от них негативные комментарии. При этом сам он не склонен считать, что такого отношения заслуживают все сотрудники правоохранительных органов.

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– Расскажите о цепочке событий, которая привела к вашему отчислению. Когда вы записывали это видео, вы предполагали, что все закончится вашим отчислением?

– Нет, я не предполагал, что так закончится. Я даже не думал, что это выйдет за рамки тиктока, думал, что все там и останется, а потом уже началось бурное обсуждение, после того, как видео начали публиковать в различных группах в соцсетях, и потихоньку к этому все и пришло.

– Известно, кто именно заметил ваше видео? Как на него отреагировали в колледже?

– Насколько я знаю, это быстро разлетелось по интернету, и довольно трудно сразу определить первый источник (в социальной сети TikTok у Ахметова 25 тысяч подписчиков). А как администрация отреагировала? Крайне негативно, естественно. Потому что я все-таки задел репутацию колледжа, и из-за этого все так и произошло.

– Как вы сами думаете, в чем причина такой популярности этого вашего тиктока? У вас там много видео, почему именно этот ролик стал вирусным?

Я просто отразил ситуацию, которая довольно-таки часто появляется у нас в обществе

– Вы же понимаете, что у нас к видео в форме довольно-таки отрицательно общество относится, ко всем видео такого характера, но особенно в форме. Получается, что раз я снял эту ситуацию (с подбрасыванием наркотиков – прим. РС) в форме, якобы я как-то призывал людей так действовать. Нет, на самом деле я просто отразил ситуацию, которая довольно-таки часто появляется у нас в обществе. Вы, наверное, сами смотрели эти видео. Это просто ирония и высмеивание таких ситуаций.

– Как давно вы учились на полицейского, сколько времени вам оставалось до выпуска, и почему вообще вы пошли учиться в полицейский колледж?

– Изначально я все-таки видел себя, возможно, в этих органах, было желание отучиться и пойти туда на службу. Но со временем, буквально через год, я уже понял, что это, скорее всего, не для меня, потому что я не смогу работать в дальнейшем в такой системе, она мне не очень нравится. И я думал, что просто отучусь в этом колледже на юриста. А носить форму в колледже – это просто формальность.

Со временем я понял, что это не для меня

– У вас была специальность – именно юрист?

– Да. 40.02.02 – это правоохранительная деятельность, но выпускаются юристы.

– Как вообще проходит обучение в полицейском колледже? Приходят молодые ребята, 16-17 лет, учиться на полицейских, что там внутри происходит? Они тренируются подбрасывать наркотики?

– Естественно, подбрасывать наркотики – это шутка, и не более. Это не может быть серьезно. Понятное дело, в адекватном обществе это критично будет оцениваться. В колледже прежде всего учат молодых воспитанников, которые будут служить в дальнейшем в органах, там строгая дисциплина, преподаватели с высоким уровнем знаний, которые дают тебе всю нужную информацию, для того чтобы ты был хорошим юристом и, работая уже в органах, был хорошим правоприменителем.

– И как же из всего этого получается та полиция, которую мы имеем?

– Могу вам сказать, что не вся, на самом деле, полиция такая плохая. Есть, конечно, часть хороших полицейских, добросовестных, которые служат своей стране. Но есть еще такая же часть людей, которые просто зарабатывают, скорее всего, на взятках, возможно, на каких-то махинациях и так далее. Я не буду говорить, что так и есть, но, скорее всего, так и происходит у нас в обществе, и это очень грустно, на самом деле. Вообще, всегда есть добро и зло, и так же есть хорошие полицейские и плохие.

– Следили ли вы или ваши однокашники за протестами этого лета в Москве, в Санкт-Петербурге, как их разгоняла полиция? И что вы об этом думаете?

– Я лично не следил за этим, мне это неинтересно, ну, и по поводу одногруппников я тоже не знаю, кто следил за этой ситуацией.

– Но вы наверняка читали новости про бумажные стаканчики и пустые бутылки, от которых якобы пострадали полицейские.

– Знаете, как раз этого я вообще не читал, но в последнее время в мой адрес поступали такие выражения – "они кинули в тебя еще стаканчик или бутылку" – и я не понимал этого. Вот сейчас вы объяснили, и я понял, в чем суть.

– Приходилось ли вам самому сталкиваться с полицией? Боитесь ли вы теперь, что вам подбросят те же наркотики, узнав в вас автора этого скандального ролика?

– Нет, я не боюсь, что мне подбросят какие-то там наркотики, потому что, во-первых, я знаю свои права и обязанности перед государством, и если даже такая ситуация теоретически может произойти, если ты знаешь свои права, ты можешь спокойно запросить отпечатки пальцев, которые были на этих вот странных веществах, которые у тебя оказались, срез из-под ногтей пальцев. Если ты человек умный и знаешь свои права, то ты не пропадешь, в принципе.

– Правда ли, что по дороге в колледж из-за этой самой полицейской формы, в которой вы снялись, вам приходилось ловить на себе далеко не только восхищенные взгляды?

– Естественно. Вы знаете, у нас в обществе не очень любят людей в форме, потому что все думают, что это люди, которые будут в дальнейшем как-то угнетать наше население. Я лично думаю, что это полный бред, потому что все люди разные, и нельзя вот так обобщать. Да, ты едешь в форме на учебу, и тебе могут что-то говорить, какие-то оскорбления, упреки, спрашивать: "Зачем ты пошел в полицию?" У нас в России вообще негативно относятся к полиции.

Едешь в форме на учебу, и тебе могут что-то говорить, какие-то оскорбления, упреки

– А почему так происходит?

– Как у нас говорят, не от счастливой жизни. Потому что у людей довольно-таки много проблем, кредиты, ипотеки, слишком низкие зарплаты, и я думаю, вы понимаете, что не от хорошей жизни люди так высказываются. Власть всегда недолюбливали во всех государствах, всегда есть люди, которым не нравится власть.

– Что вы планируете делать теперь?

– В планах у меня было поступить в какой-нибудь колледж, доучиться уже по профессии юрист, но так как в любом случае здесь идет речь об отчислении по собственному желанию, даже если бы меня взяли, я бы не смог учиться, потому что, сами понимаете, 18-летие, армия, призыв в апреле, и ты уже пойдешь в армию, и придется еще год там служить, возвращаться, доучиваться. Отсрочки от армии у меня уже нет, – говорит Руслан Ахметов.

По словам бывшего студента, руководство колледжа посоветовало ему записать еще один видеоролик, с объяснением первого. Он сделал это, но от отчисления новое видео его не спасло. В новом ролике Ахметов объясняет, что его тикток о "плюсах службы в полиции" был "юмористическим контентом развлекательного характера", сетует на то, что ему и его семье поступают угрозы, но еще раз повторяет, что проблему, затронутую в его "сатирическом" видео – подбрасывание наркотиков полицейскими – "надо решать".