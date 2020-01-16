Украина открыла дело по подозрению в слежке за бывшим послом США

Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела из-за возможной незаконной слежки за бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.
В сообщении МВД Украины говорится, что дело открыто из-за материалов, опубликованных 14 января комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры об импичменте президента Дональда Трампа. Речь идёт в частности о переписке бывшего помощника юриста Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса с украинскими политиками и людьми из окружения Трампа.
Пассаж, который можно трактовать как признание в слежке за Йованович, содержится в переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом. Хайд делился с Парнасом, который выполнял различные поручения Джулиани, негативным мнением о Йованович, а также писал, что его украинские партнёры могут помочь отследить перемещения посла.
Йованович была отправлена в отставку с поста посла весной 2019 года. Она стала одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа, обвинив людей из окружения президента, в первую очередь Джулиани, в стремлении дискредитировать её и избавиться от неё. При этом она сказала, что о деятельности Парнаса и других людей, направленной против неё, её предупредил Арсен Аваков – глава МВД Украины. Трамп критиковал Йованович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, расшифровка которого была опубликована. Зеленский в ответ тоже назвал её "плохим послом".
В сообщении украинского МВД говорится, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела США, однако должен проверить, не был ли нарушен закон. МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой о содействии в расследовании.
Также в четверг стало известно, что Украина обратилась к ФБР с просьбой помочь в расследовании взлома сервера корпорации Burisma, в котором подозревают российских хакеров. Корпорация тоже оказалась в центре дела об импичменте, поскольку в её совете директоров заседал сын Джо Байдена – политического соперника Трампа, "компромат" на которого, как утверждается, искали приближённые Трампа на Украине.
- Лев Парнас утверждает, что Трамп знал о поиске на Украине информации, которая могла бы скомпрометировать его соперника Джо Байдена, и одобрял этот поиск. Именно эти обвинения лежат в основе статей импичмента Трампа, которые накануне были переданы в Сенат для принятия решения об отстранении президента от должности.
- “Я готов поклясться жизнью, что Трамп знал всё о том, что Джулиани делает на Украине", – сказал Парнас. От имени Джулиани Парнас, в частности, поддерживал контакты с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Тот взамен на помощь с делом Байдена требовал уволить Мари Йованович.
- Американские СМИ отмечают, что публикация новых доказательств по делу об импичменте и интервью Парнаса могут усилить давление на республиканцев, чтобы они пригласили на слушания в Сенате дополнительных свидетелей. Как ожидается, процесс по делу об импичменте Трампа в Сенате начнётся в будущий вторник.
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