Украина открыла дело по подозрению в слежке за бывшим послом США

Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела из-за возможной незаконной слежки за бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.

В сообщении МВД Украины говорится, что дело открыто из-за материалов, опубликованных 14 января комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры об импичменте президента Дональда Трампа. Речь идёт в частности о переписке бывшего помощника юриста Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса с украинскими политиками и людьми из окружения Трампа.

Пассаж, который можно трактовать как признание в слежке за Йованович, содержится в переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом. Хайд делился с Парнасом, который выполнял различные поручения Джулиани, негативным мнением о Йованович, а также писал, что его украинские партнёры могут помочь отследить перемещения посла.

Йованович была отправлена в отставку с поста посла весной 2019 года. Она стала одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа, обвинив людей из окружения президента, в первую очередь Джулиани, в стремлении дискредитировать её и избавиться от неё. При этом она сказала, что о деятельности Парнаса и других людей, направленной против неё, её предупредил Арсен Аваков – глава МВД Украины. Трамп критиковал Йованович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, расшифровка которого была опубликована. Зеленский в ответ тоже назвал её "плохим послом".

В сообщении украинского МВД говорится, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела США, однако должен проверить, не был ли нарушен закон. МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой о содействии в расследовании.​

Также в четверг стало известно, что Украина обратилась к ФБР с просьбой помочь в расследовании взлома сервера корпорации Burisma, в котором подозревают российских хакеров. Корпорация тоже оказалась в центре дела об импичменте, поскольку в её совете директоров заседал сын Джо Байдена – политического соперника Трампа, "компромат" на которого, как утверждается, искали приближённые Трампа на Украине.