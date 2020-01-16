SSJ-100 "ИрАэро" сел на недостроенную полосу в Домодедове

Самолёт Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании "ИрАэро" совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в московском аэропорту Домодедово. Пострадавших нет. Об этом сообщают агентства "Интерфакс" и ТАСС.
Лайнер выполнял рейс из Сабетты в Ямало-Ненецком автономном округе в Москву. На борту находилось 99 пассажиров.
По данным "ИрАэро", самолёт был исправен. В пресс-службе аэропорта заявили, что посадка прошла штатно. Источник "Коммерсанта" предполагает, что пилот мог перепутать посадочные полосы – они расположены в 400 метрах друг от друга.
Транспортная прокуратура начала проверку.
- Sukhoi Superjet 100 – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011-го по 2018 год было поставлено 183 лайнера. Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: низкий налёт, малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей. Это заставило отказаться от самолёта всех иностранных заказчиков.
- В прошлом году компания "Гражданские самолеты Сухого" не выполнила план продаж лайнера – к середине декабря заказчику отправили один самолет из запланированных 16. По мнению экспертов, это связано в том числе с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая 2019 года. Тогда погиб 41 человек.
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