SSJ-100 "ИрАэро" сел на недостроенную полосу в Домодедове

Самолёт Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании "ИрАэро" совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в московском аэропорту Домодедово. Пострадавших нет. Об этом сообщают агентства "Интерфакс" и ТАСС.

Лайнер выполнял рейс из Сабетты в Ямало-Ненецком автономном округе в Москву. На борту находилось 99 пассажиров.

По данным "ИрАэро", самолёт был исправен. В пресс-службе аэропорта заявили, что посадка прошла штатно. Источник "Коммерсанта" предполагает, что пилот мог перепутать посадочные полосы – они расположены в 400 метрах друг от друга.

Транспортная прокуратура начала проверку.