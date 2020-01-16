Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому полицейские сломали ногу

Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей дизайнеру Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу при задержании перед протестной акцией 27 июля прошлого года. Об этом сообщает "Апология протеста".

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 17 сентября 2019 года Савёловский суд Москвы оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей, хотя его самого на заседании не было из-за лечения в больнице. Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.