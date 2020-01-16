Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому полицейские сломали ногу

Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей дизайнеру Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу при задержании перед протестной акцией 27 июля прошлого года. Об этом сообщает "Апология протеста".
Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 17 сентября 2019 года Савёловский суд Москвы оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей, хотя его самого на заседании не было из-за лечения в больнице. Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.
- Константина Коновалова задержали 27 июля 2019 года за три часа до начала митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Коновалов совершал утреннюю пробежку по центру города, фотографируя при этом полицейских, собравшихся у мэрии для разгона акции протеста. В ходе задержания сотрудники полиции повалили его на землю, после чего он сломал ногу о бордюр.
- Коновалов оспорил действия сотрудников полиции в Следственном комитете. Однако ведомство отклонило его заявление. Это решение было поддержано Тверским судом Москвы.
- Всего на акции 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек, несколько десятков получили травмы при задержании. Власти назвали события в центре Москвы массовыми беспорядками. Возбуждено уголовное дело, по которому уже арестованы и осуждены несколько человек.
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