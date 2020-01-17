Молитвы за Севу. Родственники похитили российскую студентку

18-летнюю гражданку России Севгию Исмаилову насильно удерживают в Баку. Об этом подруга девушки Полина Вавилина рассказала на своей странице в социальной сети. По версии друзей Севгии, ее обманом заманили в Азербайджан, отобрали документы, избили и собираются принудительно “лечить” от гомосексуальности. Все это произошло после того, как Севгия рассказала матери о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Три подруги Севгии из Красноярска и Баку рассказали Радио Свобода подробности этой истории.

– Как я поняла, Севгия сделала каминг-аут перед матерью во время очередной ссоры. Мать вынудила дочь признаться, кричала "скажи, что я о тебе не знаю", – рассказала жительница Баку Даша (фамилия девушки известна Радио Свобода, но скрыта для безопасности героини), подруга детства Севгии. – На каминг-аут мать отреагировала на удивление спокойно, сказала, что она поддерживает и принимает Севу (так Севгию называют ее друзья). Мать уговорила Севу приехать в Баку, откуда мать родом и где живут ее многочисленные родственники. Сева не хотела, но мать давила на жалость, что нужно помочь бабушке после инфаркта. Кроме того, мать сломала себе руку незадолго до поездки в Баку, и Сева не смогла ей отказать. Мать обещала, что Сева вернется в Москву после новогодних каникул.

– Севгия часто приезжала в Баку?

– Редко. Она родилась в Норильске. Почти всю жизнь живет в России. Потом они с матерью переехали в Красноярск. В Азербайджан Сева приезжала редко, несколько раз летом, и не собиралась тут жить.

Голосовое сообщение, которое, по утверждению друзей Севгии Исмаиловой, отправила ее мать.

Error rendering VK.



– Вы с ней в Азербайджане познакомились?

Родственники ее избили, связали руки и ноги и так оставили спать



– Мы учились вместе в шестом классе, когда они с мамой на год приехали в Азербайджан. После окончания шестого класса Сева вернулась в Россию, но мы продолжали дружить на расстоянии. Около двух недель назад Сева мне написала, что приехала в Азербайджан, поссорилась с матерью и ушла из дома. Мы встретились около "Макдональдса", и Сева рассказала, что мать ее ударила. Мы поехали ко мне домой, потому что ей больше было некуда идти, и Сева постоянно разговаривала по телефону со своими родственниками. Они хотели приехать за ней и увезти ее домой. Сева очень переживала и не знала, что делать. Улететь в Россию Сева без паспорта, который забрала мать, не могла. Кроме того, мать забрала антидепрессанты, которые Севе прописал психотерапевт. Мы не знали, что делать дальше и Сева решила вернуться домой к матери, посмотреть, как ситуация будет развиваться. После этого она пропала на несколько дней. Лишь на пять минут зашла в сеть и написала Полине, что родственники ее избили, связали руки и ноги и так оставили спать. Все-таки она смогла убежать, когда мать ушла в другой дом. В воскресенье Сева снова приехала ко мне, а в понедельник мы поехали в посольство России. Там ей сказали, что нужно получить копии документов из России – без этого посольство ничем помочь не может. Вроде бы их должны были прислать в среду. Сева хотела до этого момента отсидеться у меня. Но во вторник в дверь моей квартиры постучали. В глазок мы увидели парня и взрослого мужчину, потом к ним присоединилась женщина. Севгия сказала, что мужчина и женщина – это ее дядя и тетя. Она просила не открывать им дверь. Но они барабанили в дверь, шумели и сильно дергали за ручку. Я позвонила сестре, и она сказала, что сейчас приедет мой дядя и выяснит, что происходит. Мой дядя сначала зашел в квартиру один, родственников Севгии не пустил. Сева звонила в посольство, они рекомендовали связаться с полицией, но мы до нее не дозвонились. Мой дядя посоветовал Севе быть хитрее и вернуть к себе доверие родственников. Сева оделась, взяла сумку, дядя открыл дверь, и в мою квартиру зашла мама Севы. Мать попыталась Севу обнять, а Сева от нее отошла. Мать стала говорить, что она подлечит Севу и все будет хорошо. Потом мать сказала, что Сева своим поведением доставляет проблемы мне: “Если ты Дашу уважаешь, то немедленно встанешь и пойдешь домой”. Мать давила на болевые точки, потому что знает, что Сева ответственный человек. И это сработало: Сева сказала, что не хочет создавать мне проблем, и ушла с матерью. Больше Сева мне не писала.

Мать хотела заманить Севу в Баку, где у нее никакой поддержки, кроме меня



– Как вы поняли, чего добиваются родственники Севгии?

– Я думаю, их поведение – это реакция на каминг-аут Севы. Мать не стала после каминг-аута давить на дочь в России, потому что там у Севы много друзей. Скорее всего, мать хотела заманить Севу в Баку, где у нее никакой поддержки, кроме меня.

– Как вы поняли фразу матери, что они собираются Севгию лечить?

– Я думаю, они решили изменить ее ориентацию. Девушка Севы подарила ей украшение в виде сердечка. Когда Сева ко мне первый раз сбежала, сердечко висело на ее шее, а когда я видела Севу последний раз, у нее вместо сердечка был серебряный кулон – парень обнимает девушку. Она сказала, что мама отобрала у нее сердечко и заставила носить кулон с изображением гетеросексуальной пары. Когда они все были у меня, мать Севы говорила, что "это" бывает в юности у всех, у самой мамы тоже было, но они подлечатся. Как я поняла, родственники хотят держать Севу подальше от ее девушки и российских друзей.

Через несколько часов после интервью Радио Свобода с Дашей появился ролик, на котором Севгия рассказывает, что ей удалось сбежать в безопасное место.



– Мать Севы ко мне недавно, после нашего разговора, приходила и попросила помочь найти Севу. – рассказала Даша. – Но я не знаю, где Севгия сейчас. Она мне специально не сказала, чтобы у меня не было проблем. До побега Сева прислала нам голосовое сообщения, где она грустно рассказывает, что у нее все хорошо и она не хочет в Россию. Я сразу поняла, это сообщение было сделано под давлением матери – ее голос слышен на заднем фоне. Позже в ролике Сева рассказала, что сказала это голосовое из-за угроз со стороны матери. Мать, по словам Севгии, приковала ее к себе цепью и только после того, как Сева отправила голосовое сообщение, сняла с нее цепь. И Сева смогла убежать, вроде бы она сейчас в безопасности.

Полина Вавилина, подруга Севгии из Красноярска, рассказала Радио Свобода, что Севгия прислала ей сообщения, в которых просила ее быть осторожной.

Родственники давят на Севу, угрожая что-то плохое сделать со мной

– Она просила меня не выходить на улицу, потому что меня могут убить. Родственники давят на Севу, угрожая что-то плохое сделать со мной. Они считают, что я причина всех проблем. Мать думает, что Сева находится под моим воздействием. Родственники уверены, что российские друзья плохо влияют на Севу. Но друзья у Севы хорошие, и сама она ничего плохого не делала. Сева училась в медицинском вузе, занималась музыкой. Сева очень добрый и отзывчивый человек.

– Что вы собираетесь делать с угрозами в ваш адрес?

– Пока ничего, посмотрю по ситуации. По факту исчезновения Севы я написала заявление в полицию Красноярска, но пока не получила ответа. Я надеюсь, что Сева скоро вернется в Россию. Ей сложно будет без поддержки семьи, тем более она учится на платном факультете, но я уверена, что Сева найдет решение. Сева бойкая, стойкая и уверенная в себе. Она сильная и ее не так просто сломать.

– Мне не удалось связаться с матерью Севгии. Почему она решила вернуться в Баку из России?

Мать давила на Севу постоянно, из-за этого у нее развилась депрессия

– У матери Севгии был в Красноярске маленький бизнес – продуктовый магазин. Но бизнес провалился, мать таксовала, чтобы заработать на жизнь. Им пришлось продать квартиру в Красноярске. Конфликты с Севой у нее были с детства. Мать давила на Севу постоянно, из-за этого у нее развилась депрессия. С отцом Сева отношения не поддерживает: родители давно расстались. Сева рассказывала, что мать ее била, постоянно кричала на нее. Мать, по словам Севы, запрещала ей встречаться с друзьями, просто так выходить из дома. Мать не разрешала Севе подстричь очень длинные волосы, но Сева в какой-то момент взяла и побрилась налысо. По мнению мамы Севы, если у человека пирсинг или фиолетовые волосы, то он наркоман и с ним нельзя общаться. Она обвиняла Севу в том, что она принимает наркотики. Но Сева не принимает наркотики. Она пила антидепрессанты, которые ей выписал врач. Мать и в Красноярске пыталась запирать Севу в квартире. Сева должна была отчитываться перед матерью и во всем ее слушаться. Мать хотела быть для Севы на первом месте.

– Мать Севгии религиозна?

– Да, но, насколько мне известно, не фанатичная.

– После появлении информации об исчезновении Севы и о том, что она не выходит на связь, было видно, что Сева заходит на свою страницу в социальной сети в “ВКонтакте”. Как это объяснить?

– У Севы есть несколько страниц в этой социальной сети. Я знаю пароль к одной из них, и заходила на эту страницу, чтобы сделать скриншоты переписки.

– Как вы познакомились с Севой?

– В интернете, общались в общем чате. Оказалось, что у нас много общих интересов. Мы обе любим музыку. Сева играет на разных музыкальных инструментах. Сева очень добрая, она умеет переживать и радоваться за других. Я очень хочу поскорее ее увидеть.

Журналисты красноярского новостного онлайн-издания НГС24 взяли комментарий у матери Севгии Рамии Исмаиловой. Она рассказала, что два месяца дочь не посещала институт, несколько раз пробовала наркотики и вставала на окно. В Азербайджан, по версии матери, Севгия согласилась поехать сама, так как там заболела бабушка. Рамия сказала журналистам, что дочь "может любить кого хочет, лишь бы не была наркоманкой". Также НГС24 опубликовало видеоролик, на котором Севгия в наигранной манере рассказывает, что с ней никто ничего плохого не делает и она по собственной воле убежала из Красноярска от плохой компании. Позже на сайте этого же издания появился второй видеоролик, где Севгия рассказывает, что в предыдущем ролике оговорила себя и друзей под давлением родственников.

Другая подруга и бывшая одноклассница Севгии Мальвина (фамилия известна Радио Свобода, но скрыта для безопасности героини) рассказала, что она сейчас ищет волонтеров и правозащитников в Баку, которые могли бы помочь Севгии.

– В Азербайджане нет так много ЛГБТ-активистов и мы пытаемся понять, к кому можно обратиться. Я думаю, что, в первую очередь, нужно отстаивать права Севгии как гражданина России. Она отдельный совершеннолетний человек, и родственники не должны удерживать ее в Азербайджане. Сева имеет право жить так, как она считает нужным и делать свой выбор.