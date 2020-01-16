Непубличный неполитик. Ждать ли от Мишустина экономического чуда

16 января Государственная Дума России утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра. Кандидатуру 53-летнего руководителя Федеральной налоговой службы внес накануне Владимир Путин. Ведущий программы "Деньги на Свободе" Максим Блант и заместитель генерального директора Трансперенси Интернешнл Россия Илья Шуманов рассказывают, кто такой Мишустин и чего от него можно ожидать.

Максим Блант: Все, что произошло в России 15 января 2020 года, больше всего похоже на дворцовый переворот, инициатором которого стал сам государь император. Сначала в послании Федеральному собранию президент Путин анонсировал конституционную реформу, обрисовав в общих чертах ее цели и задачи. А уже через три часа правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Объяснение этого решения со стороны теперь уже бывшего премьера прозвучало маловразумительное – чтобы дать президенту возможность принимать все решения, необходимые для реализации озвученных им в послании инициатив. И хотя сложно представить себе ситуацию, в которой Медведев мог бы хоть как-то воспрепятствовать воплощению в жизнь путинских инициатив, в словах теперь уже бывшего премьера есть определенный смысл. Поскольку человека, менее способного к реализации чего бы то ни было в российском руководстве со времен генсека Константина Устиновича Черненко, правившего страной, не выходя из комы, не было.

Последней каплей, очевидно, стало провальное выполнение нацпроектов, которые были анонсированы еще в “майских указах” Путина 2018 года. Низкая эффективность работы правительства, которое должно было воплотить в жизнь программу, написанную для нынешнего президентского срока группой экспертов во главе с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, стала поводом для регулярной и все более острой критики со стороны как самого Кудрина, так и экономистов, работавших с ним над выработкой стратегии.

Кандидатура нового премьера была названа Путиным через пару часов после скоропостижной отставки правительства. Кабинет министров возглавит Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы на протяжении последнего десятилетия. По своим деловым качествам он полная противоположность Медведеву. Если экс-премьер славился публичным туманным, оторванным от жизни теоретизированием, за которым не следовало никаких конкретных действий, Мишустина публичным политиком назвать не получится ни при каких обстоятельствах. Свои взгляды на экономику, политику, стратегические цели и перспективы страны он до сих пор предпочитал держать при себе.

Бесталанного публичного политика сменяет способный организатор и толковый менеджер



Зато порученные ему задачи он выполняет исключительно эффективно. Поручили ему собирать налоги, и за 10 лет пребывания в кресле главы фискального ведомства Мишустин сумел не только радикально повысить их собираемость, но и выстроить систему, позволяющую практически в режиме реального времени отслеживать любую деловую активность в стране. В июле прошлого года был окончательно завершен переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу налоговым органам информации о расчетах в режиме онлайн. В результате количество налоговых проверок радикально сократилось – за ненадобностью. Именно по инициативе Мишустина появилась электронная цифровая подпись, система личных кабинетов на налоговом портале, позволяющая сдавать налоговую отчетность в цифровом виде, удаленно платить налоги и погашать долги.

Вообще по темпам цифровизации ФНС – одно из самых продвинутых в России ведомств. Отчасти это объясняется тем, что свою трудовую деятельность еще в начале 90-х Мишустин начинал в Международном компьютерном клубе, который занимался внедрением в России иностранных компьютерных технологий. Именно компьютерные технологии привели его в правительство “младореформаторов” Сергея Кириенко в 1998 году, где он сначала был помощником главы службы по налогам и сборам Бориса Федорова, отвечающим за работу информационных систем учета и контроля за поступлением налоговых платежей, а потом и заместителем главы ведомства. Причем на своем посту он пережил и Бориса Федорова, и Георгия Бооса, и Александра Починка, и Геннадия Букаева.

Не чужд Мишустин и академических кругов: в РАНХиГС он защищал докторскую диссертацию, в Высшей школе экономики был научным руководителем Института экономики недвижимости. В 2008-2010 годах Мишустин успел поработать в инвестиционном бизнесе своего бывшего начальника Бориса Федорова, который совместно с американским инвестором Чарльзом Райаном создал компанию UFG. Наконец, в апреле 2010 года Мишустин, еще при Кудрине, возвращается в правительство, на пост главы ФНС.

Итак, бесталанного публичного политика на посту премьер-министра сменяет способный организатор и толковый менеджер, успевший поработать практически во всех управленческих командах последних двух десятилетий. Человек, имеющий свою точку зрения и умеющий держать ее при себе. Стопроцентный технократ, добросовестно выполняющий любую поставленную ему задачу. Вопрос в том, сможет ли он добиться реализации нацпроектов и совершить модернизационный прорыв, о котором его предшественник рассуждал с 2007 года. Стратегии давно написаны, ресурсы в наличии. Проблема лишь в том, будут ли у новоявленного премьера полномочия для того, чтобы реализовывать эти идеи.

Илья Шуманов: Мишустин в некотором смысле был серым кардиналом в правительстве Медведева. По сути, руководитель Федеральной налоговой службы – это на ранг ниже федерального министра, но Мишустин обладал значительными полномочиями и контролировал все финансовые потоки внутри страны. Позиция главы ФНС отражалось на благополучии корпораций, компаний, работающих с бюджетными и частными средствами. Господин Мишустин в больших скандалах не участвовал, при этом он связан с целой группой бизнесменов разного уровня. Например, Мишустин участвовал в восстановлении храма Спаса Нерукотворного образа в селе Уборцы в подмосковном Одинцово. Вместе с ним этим занимался сенатор Олег Ткач, акционер издательского дома "Просвещение". Связан Мишустин и с членом правления "Роснефти" Геннадием Букаевым, бывшим министром по налогам и сборам. Мишустин играл в хоккей вместе с владельцем холдинга ОГМК, известным олигархом Андреем Токаревым, он основал хоккейный клуб "Спорттима" в подмосковном Одинцово. Ни у ОГМК, ни у "Роснефти", ни у издательского дома "Просвещение" проблем с налогами никогда не было. Дружба с олигархами может говорить о конфликте интересов в принятии решений. Кстати, с сенатором Олегом Ткачом Мишустин связан не только через храм Спаса Нерукотворного: глава ФНС устроил дочь Ткача к себе в службу помощницей.

Дружба с олигархами может говорить о конфликте интересов в принятии решений



Известно, что по крайней мере один из детей Мишустина, Александр, учился в швейцарской школе Institut Le Rosey, это одна из самых дорогих школ-интернатов в Швейцарии, там учились, например, шах Ирана, различные кронпринцы, европейская элита. Издание "Проект" написало о недвижимости Мишустина: у него на Николиной горе, в Подмосковье, есть большой дом, который раньше был оформлен на него, а сейчас переписан на его совершеннолетних сыновей, и имена их скрыты под названием "Российская Федерация". Это защита персональных данных, с которой мы встречались очень много раз в ходе антикоррупционных расследований.

Хоккей и религиозность – политический тренд, и Мишустин полностью ему соответствует. При этом он не замешан в громких коррупционных скандалах. У Мишустина, видимо, неплохие отношения с силовиками, об этом можно судить хотя бы по тому, что Федеральная налоговая служба договорилась о получении данных об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. И все же я полагаю, что Мишустин – достаточно слабая, техническая фигура на период трансфера.