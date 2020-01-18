Сотрудники московской полиции вручили предостережение о недопустимости проведения несогласованных акций муниципальному депутату Юлии Галяминой, призвавшей жителей города выйти в воскресенье на марш в защиту Конституции. Об этом она сообщила в своём твиттере.

Галямина призвала превратить в акцию о защите основного закона ежегодный марш памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были застрелены на улице Пречистенка в центре города в январе 2009 года. По утверждению муниципального депутата, организаторы акции согласились на изменение лозунгов. Она настаивает, что акция согласована с московскими властями.

На странице марша в фейсбуке об изменении лозунгов не сообщается. Один из организаторов мероприятия заявил агентству ТАСС, что акция по-прежнему посвящена памяти убитых и напомнил, что в заявке на проведение мероприятия про Конституцию не указывалось. В департаменте региональной безопасности Москвы от организаторов и участников потребовали сохранения согласованного формата.

15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить конституционными полномочиями Госсовет и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это — самая масштабная заявленная реформа основного закона после его принятия в 1993 году. В субботу в Москве запланирована серия одиночных пикетов у здания Администрации президента против реформы.

Также стало известно, что правительство Москвы согласовало на 1 февраля 10-тысячный митинг на проспекте Сахарова в центре города против изменения Конституции. Кто именно подал заявку и выступил организатором в мэрии не уточнили.​

Радио Свобода планирует вести трансляцию воскресного шествия.