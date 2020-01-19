С декабря у центрального входа ВДНХ бывшие работники знаменитой выставки проводят пикеты с требованием выплаты зарплаты. Они уволены без компенсаций и денег, последний раз им платили в феврале 2019 года.

Уволенные оказались жертвами смены власти на ВДНХ: раньше выставка была в федеральном подчинении, теперь – в московском. Мэрия тратит на этот объект миллиарды рублей, но "осваивают" их новые управленцы.



ХОЗУ и КП



"Надоело жить в долг! ВДНХ, верните нашу зарплату" – один из лозунгов состоявшихся в минувшее воскресенье одиночных пикетов у центрального входа в бывшую витрину достижений советского хозяйства. Протесты экс-работников Хозяйственного управления (ХОЗУ) ВДНХ проходят с декабря.



ХОЗУ создано в 1990-е годы. Оно с советских времен объединяло коммунальные службы, занимавшиеся выставкой, и являлось акционерным обществом с сильным государственным участием. В лучшие годы хозуправления там было трудоустроено до 700 человек. Основным заказчиком всегда выступала выставка достижений: сейчас ею управляет Акционерное общество ВДНХ, подконтрольное московской мэрии.



По данным базы СПАРК, в 2015 и 2016 годах ХОЗУ реализовывало контракты на 200–300 миллионов рублей в год. В 2016 году попыталось с ВДНХ переключиться на Омск, но не смогло получить контракт на 400 миллионов рублей на реконструкцию исторической части города. В 2017 объемы заказов хозуправления со стороны ВДНХ резко сокращаются до чуть менее 23 миллионов рублей, в 2018 году заказов осталось всего на 4,5 миллиона, а в 2019 предприятие выполнило работы только на 300 тысяч. Весной 2019 года ХОЗУ было признано банкротом.



– ВДНХ захотело, чтобы ХОЗУ разорилось. Создали структуру, которая стала выполнять аналогичные функции, КП [Казенное предприятие] ВДНХ. Зачем это сделано – вопрос не ко мне, – говорит Арсен Саркисов, бывший директор хозяйственного управления, при котором оно потеряло основные заказы.



У Казенного предприятия ВДНХ с финансированием всё в порядке: в 2017 году, судя по данным базы СПАРК, московская мэрия потратила на благоустройство Выставки достижений народного хозяйства 17 миллиардов рублей, в 2018 – 1,6 миллиарда, а в 2019 – 3,7 миллиарда.



Татьяна Хмелевская ранее занималась финансами ХОЗУ, сейчас участвует в одиночных пикетах у входа на ВДНХ. Она предполагает, что хозяйственное управление стало ненужным потому, что весной 2014 года ВДНХ перешло из федерального подчинения к столичной мэрии. Мэрия заинтересована в том, чтобы выставка управлялась её структурами и людьми, за несколько лет на ВДНХ произошла кардинальная смена команды.



Историк архитектуры, специалист по ВДНХ Борис Бочарников тоже считает, что банкротство хозуправления связано с переходом ВДНХ под контроль мэрии. Он говорит, что ликвидация предприятия негативно сказалась на выставке достижений.



– Одними из первых уволили озеленителей (они были трудоустроены в ХОЗУ), которые знали территорию, понимали, где можно копать канаву, где нельзя. Там очень много ценных растений, это дипломатические подарки. На ВДНХ фактически нет ни одного дерева, которое не несло бы экспозиционную функцию. Сейчас сооружают новые павильоны, из-за чего, например, в павильоне "Беларусь" стали появляться трещины. Не удивлюсь, если такое произойдет и с другими павильонами. Фонтан "Каменный цветок" утратил свою подлинность. Подлинные детали его демонтированы и неизвестно где: судя по всему, уничтожены. Замена не сделана из аутентичного материала, в мозаике множество ошибок, утрачены художественные качества памятника. Фонтан "Дружба народов" был сделан в рекордно короткие сроки, из-за этого материалы не просохли, позолота поблекла. Вокруг теперь другое озеленение – посажены липы вместо яблонь, которые были здесь исторически. ВДНХ, к сожалению, стал развлекательным московским парком, памятника садово-паркового искусства 1950-х годов на ВДНХ мы сейчас не видим. [У мэрии] желание все заменить, "отбить" деньги – просто колоссальное, – считает Бочарников.



Деньги и техника



"Значительная часть сотрудников [ХОЗУ] была трудоустроена в другие структурные подразделения АО ВДНХ. Кроме того, ХОЗУ ВДНХ на безвозмездной основе предоставлено место на территории выставки для хранения техники, […] а также погашена часть задолженности по заработной плате за счет реализованного имущества должника. В конце декабря 2019 года руководство АО ВДНХ инициировало встречу с бывшими работниками управления, на которой обсуждались дальнейшие шаги по погашению задолженности по заработной плате и трудоустройству", – говорится в комментарии пресс-службы Акционерного общества ВДНХ, присланном в редакцию на наш запрос.

На все наши обращения ВДНХ говорит: мы ни при чем



В пресс-службе ВДНХ не пояснили, почему бывшие работники продолжают протестовать. По словам Татьяны Хмелевской, своих денег ждут ещё три десятка сотрудников. Их уволили в июне прошлого года с пятимесячным долгом по зарплатам и без каких-либо компенсаций. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин делал запросы о ситуации с ХОЗУ в столичную мэрию. Судя по ответу Департамента труда и социальной политики Москвы, с работниками планировали рассчитаться ещё осенью за счет продажи коммунальной техники, остающейся на балансе обанкротившегося ХОЗУ. Этого до сих пор не произошло.



– На все наши обращения ВДНХ говорит: мы ни при чем, решайте проблемы сами. Хотя ВДНХ, как материнская организация, до сих пор бесплатно использует нашу коммунальную технику, которую нужно реализовать, чтобы выплатить нам зарплату. И трудоустроить могли бы людей, особенно предпенсионного возраста, всю жизнь проработавших на выставке. Их как собак выкинули на улицу, – утверждает Хмелевская.



Хмелевская говорит, что долг по зарплате перед бывшими работниками – 25 миллионов рублей. Продажа коммунальной техники затягивается. Так как технику бесплатно использует ВДНХ, она изнашивается и её стоимость падает, что заставляет сомневаться, что долги будут погашены.

Николай Зеляков, конкурсный управляющий, осуществляющий процедуру банкротства ХОЗУ, не стал давать комментарий Радио Свобода.