Верховный суд отклонил иск издания "Батенька" к Роскомнадзору

Верховный суд России отклонил иск издания "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным совместного приказа Роскомнадзора, Роспотребнадзора, МВД и ФНС, который позволяет блокировать в Интернете материалы о людях, употребляющих наркотики. Об этом сообщает "Медиазона".

В приказе говорится, что причиной для блокировки публикации может быть "информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств". В этом же документе говорится об описаниях способов самоубийства, детской порнографии и азартных играх.

Представители "Батеньки" называют данный приказ цензурой. По их мнению, Роскомнадзор таким образом "пытается заставить замолчать всех, кто говорит о сложных и болезненных темах".

В декабре 2018 года в издании "Батенька. да вы трансформер" была опубликована статья "Героин – собственность модели", в которой рассказывалась история Анны Глазовой, около 10 лет употребляющей героин. Героиня текста рассказывает автору, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. "Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди", – говорит герой текста.​

Публикация текста вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, некоторые читатели, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков.

Роскомнадзор включил статью в реестр информации, запрещенной к распространению в России. После этого в декабре 2018 года доступ к статье заблокировало МВД. Глазову феврале 2019 года арестовал суд. Роскомнадзор также грозил целиком ограничить доступ к изданию "Батенька, да вы трансформер".

В издании считают, что материал о героиновой зависимости не создавал положительного образа людей, употребляющих наркотики. Кроме этого, журналисты настаивают на том, что в статье о Глазовой не было информации о способах изготовления и приобретения наркотиков.