Глава комитета Госдумы по СМИ вошёл в аппарат правительства Мишустина

Глава комитета Госдумы по информационной политике и член партии "Справедливая Россия" Леонид Левин назначен заместителем руководителя аппарата правительства. По информации издания "Проект", он будет курировать сферы информационных технологий, СМИ и культуры.

Левин работает в Госдуме с 2011 года. По информации источника РБК близкого в руководству "Справедливой России", депутат состоит в партии формально, в основном он тесно сотрудничает с администрацией президента.

Ещё одним заместителем руководителя аппарата правительства стал бывший замминстра финансов Илья Трунин. Он курировал налоговую политику. Должности заместителей также получили Светлана Андрющенко, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко. Ольга Кривонос и Эльмир Тагиров ранее занимавшие должности замов, сохранили их.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой пресс-службы Бориса Белякова, который ранее работал его пресс-секретарём в Федеральной налоговой службе.

Во вторник Мишустин сформировал новое правительство России. Список министров обновился на половину. Серди тех кто сохранил должности министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев. Из правительства ушли министр культуры Владимир Мединский, министр образования Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова.