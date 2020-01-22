Владимир Путин 23 января встретится с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. Об этом, как сообщает РБК, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на встрече Путина с Яффой Иссахар также будет премьер-министр Биньямин Нетаньяху и патриарх Иерусалимский Феофил III.

Владимир Путин пробудет в Израиле один день. Официальная цель визита – участие во Всемирном форуме памяти жертв холокоста. Одновременно с сообщением о встрече с матерью Наамы Иссахар стало известно, что о беседе с президентом России якобы также просил президент Украины Владимир Зеленский. Однако от неё российский лидер, вероятно, откажется. "С учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны", – заявил Юрий Ушаков.

25 летняя израильтянка Наама Иссахар была осуждена в России на семь с половиной лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков – в апреле прошлого года, когда она летела с пересадкой через Москву, у неё в багаже нашли девять граммов гашиша. Сама Иссахар отрицает, что везла его с целью контрабанды.

Перед вынесением приговора гражданке Израиля Россия предлагала обменять её на хакера Алексея Буркова, который ждал экстрадиции в Соединённые Штата. Иерусалим тогда отказался.

Уже в этом году стало известно, что Иссахар всё-таки могут отпустить – в обмен на передачу прав на Александровское подворье в Иерусалиме, приобретённое ещё в 1859 году императором Александром Третьим

В среду стало известно, что Израиль согласился на эти условия, и что Владимир Путин может объявить о помиловании Иссахар именно во время своего визита в страну 23 января.