В Tilda извинились за блокировку сайта о "ростовском деле"

Представительница конструктора сайтов Tilda извинилась за блокировку страницы о так называемом "ростовском деле", по которому двоих жителей Ростова-на-Дону приговорили к длительным срокам заключения за выход на пикет.
В письме, которое получили администраторы страницы, директор по развитию клиентского опыта Tilda Ирина Смирнова признала, что "служба модерации превысила полномочия": она должна была не блокировать сайт, а уведомить о необходимости перенести общественно-политические новости в специально отведённые для этого блоки. Создатели сайта о "ростовском деле" заявили, что считают конфликт исчерпанным.
Платформа Tilda Publishing, созданная в 2014-м году российским предпринимателем Никитой Обуховым и позволяющая сделать сайт по готовому шаблону, заблокировала страницу о "ростовском деле" 16 января. Тогда представители компании объяснили блокировку нежеланием "ставить под угрозу сайты других пользователей", а также посоветовали тем, кто создаёт страницы на тему политики, выбрать другую платформу. Контент, размещённый на сайте о "ростовском деле", в Tilda назвали "неадекватным".
В среде оппозиционных журналистов, блогеров и активистов позиция администрации платформы вызвала возмущение. Многие из тех, у кого сайты были сделаны с помощью Tilda, заявили о прекращении сотрудничества и призвали ко всеобщему бойкоту сервиса.
- Так называемое "ростовское дело" было возбуждено в ноябре 2017 года, когда двоих жителей Ростова-на-Дону – Яна Сидорова и Владислава Мордасова – задержали вместе с ещё одиннадцатью сторонниками запрещённого в России движения "Артподготовка" националиста Вячеслава Мальцева, призывавшего к революции. По версии следствия, через чат в телеграме молодые люди планировали нападения на полицейских и захват здания областного правительства. На тот момент Сидорову было всего 18 лет, Мордасову – 21 год.
- Обвиняемые утверждали, что 5 ноября 2017 года просто вышли к областному правительству с одиночными пикетами и ни в какой "революции" принимать участие не планировали. В их руках были плакаты с надписями "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Свою вину в подготовке беспорядков они не признали. Позже несколько свидетелей заявляли в суде, что их заставили подписать показания под давлением и пытками. Сами обвиняемые также жаловались на пытки. Тем не менее, Мордасов и Сидоров были приговорены к 6,5 годам колонии строго режима.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Сидорова и Мордасова политическими заключёнными.
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