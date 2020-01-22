В Tilda извинились за блокировку сайта о "ростовском деле"

Представительница конструктора сайтов Tilda извинилась за блокировку страницы о так называемом "ростовском деле", по которому двоих жителей Ростова-на-Дону приговорили к длительным срокам заключения за выход на пикет.

В письме, которое получили администраторы страницы, директор по развитию клиентского опыта Tilda Ирина Смирнова признала, что "служба модерации превысила полномочия": она должна была не блокировать сайт, а уведомить о необходимости перенести общественно-политические новости в специально отведённые для этого блоки. Создатели сайта о "ростовском деле" заявили, что считают конфликт исчерпанным.

Платформа Tilda Publishing, созданная в 2014-м году российским предпринимателем Никитой Обуховым и позволяющая сделать сайт по готовому шаблону, заблокировала страницу о "ростовском деле" 16 января. Тогда представители компании объяснили блокировку нежеланием "ставить под угрозу сайты других пользователей", а также посоветовали тем, кто создаёт страницы на тему политики, выбрать другую платформу. Контент, размещённый на сайте о "ростовском деле", в Tilda назвали "неадекватным".

В среде оппозиционных журналистов, блогеров и активистов позиция администрации платформы вызвала возмущение. Многие из тех, у кого сайты были сделаны с помощью Tilda, заявили о прекращении сотрудничества и призвали ко всеобщему бойкоту сервиса.