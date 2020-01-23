В Конституции предлагают закрепить тему "исторической памяти"

Ряд членов рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию России предлагает изменить преамбулу к основному закону. Об этом заявили в четверг сопредседатели группы Андрей Клишас и Талия Хабриева. По словам Хабриевой, она сама выступает за то, чтобы "отразить в преамбуле тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории". ТАСС цитирует руководителя движения "Волонтёры Победы" Ольгу Амельченкову, которая заявила, что в Конституцию надо добавить слова "о гордости за нашу историю, великие победы и подвиги наших предков".

Члены рабочей группы предлагают и другие поправки. В частности, пианист Денис Мацуев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и актёром Александр Калягин предложили записать в Конституции, что "культура России является уникальным наследием многонационального народа".

Президент России Владимир Путин заявил о намерении внести поправки в Конституцию 15 января. В тот же день была создана рабочая группа, в которую вошли 75 человек. Кроме юристов, это общественные деятели и представители интеллигенции, как правило, выступавшие ранее в поддержку Путина и "Единой России". Уже 20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках. Сами члены рабочей группы признались, что практически не участвовали в их разработке, однако их привлекли к работе над предложениями ко второму чтению законопроекта. Оно пройдёт в Госдуме 11 февраля. Первое чтение состоялось в четверг, законопроект был одобрен единогласно.

Внесённые Путиным поправки предусматривают, в частности, перераспределение полномочий между ветвями власти и закрепление в Конституции роли Госсовета. Критики Путина заявляют о том, что главная цель поправок - обеспечить нынешнему президенту возможность в том или ином виде остаться у власти и после ухода с поста.