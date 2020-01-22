Конституция для суверена. Эфир в 18:00

Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ меняют не только конфигурацию власти, но сам дух Основного Закона 1993 года, убирая систему разделения властей, отменяя приоритет прав человека над государством и международного права над национальным. Почему нынешняя Конституция оказалась столь непрочной? Что не устраивает в ней Кремль? И какова вообще судьба конституционализма в России?

Гости программы: Тамара Морщакова, судья Конституционного суда в отставке, профессор ВШЭ, соавтор действующей Конституции, и Илья Шаблинский, профессор ВШЭ. Эфир в 18:00.