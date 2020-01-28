"Полтора миллиона – и он ваш". Как устроен рынок продажи детей

"Полгода назад я решил, что хочу ребенка. Семьи у меня нет, но заботиться о ком-то хочется. Все необходимые документы собрал и встал в очередь на усыновление. Никакой динамики в процессе поиска ребенка я не увидел и начал сам искать в интернете. В итоге выяснил, что стать папой можно всего за полтора миллиона рублей", – рассказывает Павел.

Павел (свою фамилию, как и другие герои этой истории, он попросил не называть) работает гинекологом в одной из московских частных клиник. "У меня был негативный опыт построения отношений с женщиной, поэтому я принял решение никогда не жениться. Ребенка воспитывать при этом хочется", – говорит он.

"Откажусь от ребенка за небольшое вознаграждение"

Об этом же он написал в своем посте в одной из групп во "ВКонтакте", где, судя по описанию, женщины, готовые отказаться от ребенка, ищут им новых родителей. Таких групп несколько. Самая популярная насчитывает чуть больше 700 участников. Ежедневно они оставляют десятки сообщений, обычно с фейковых аккаунтов.

Ей хотелось, чтобы у ребенка жизнь сложилась лучше, чем у нее

Сообщения можно условно разделить на три категории: "ищу ребенка в семью", "отдам ребенка" и "готова отказаться от ребенка в вашу пользу за небольшое вознаграждение". "Я упорно штудировал эти группы несколько месяцев. Однажды завязался разговор с девушкой из Новосибирска, которая была готова отдать ребенка и ничего взамен не требовала, но я отказался", – рассказывает Павел.

По его словам, ребенка он не смог взять по моральным соображениям. "Девушка эта выросла в детдоме, пыталась встать на ноги, своего ничего у нее никогда не было – а тут незапланированная беременность и ребенок, которого нужно воспитывать. Ей хотелось, чтобы у ребенка жизнь сложилась лучше, чем у нее, но обеспечить его она ничем не могла", – вспоминает Павел.

Они переписывались в течение нескольких недель, а потом Павел предложил девушке переехать в Москву и помог ей устроиться медсестрой в одной из частных клиник. От ребенка мать в итоге решила не отказываться.

"Отдаете деньги – и через два дня ребенок у вас"

Такая история со счастливым концом – скорее исключение, говорит Павел, обращались к нему в основном девушки с просьбой "помочь материально". Причины были разными: кто-то просил деньги на посещение психолога, кто-то на такси до роддома и обратно, кому-то они нужны на съем квартиры, еду или одежду для ребенка на первое время. Поступали и предложения отдать ребенка за "вознаграждение". Цена варьировалась от 800 тысяч до полутора миллионов рублей.

Все должно было происходить официально, кроме передачи денег

По словам Павла, за "вознаграждением" обращались в основном девушки из регионов. "Чаще всего это были девочки из Сибири. Мне, например, писали несколько будущих мам из Новосибирска, Чувашии и Республики Марий Эл. Сначала я не придал значения их сообщениям, потом понял, что выглядят их просьбы о вознаграждении как продажа", – рассказывает врач.

Процедуру передачи ребенка девушки описывали очень просто: "Отдаете деньги – и через два дня ребенок у вас". В большинстве случаев мамы утверждали, что отец ребенка в свидетельство о рождении не вписан, поэтому достаточно заполнить эту графу именем "покупателя". После этого женщина официально откажется от ребенка. В итоге новоиспеченный отец становится единственным родителем. "Все должно было происходить официально, кроме передачи денег. То есть по сути даже продажей это не является – прибыль никто от этой сделки не получил. Несмотря на то, что торговля людьми в России уголовно наказуема, в случае с продажей детей доказать, что имела место именно продажа, довольно сложно, поэтому сегодня это довольно открытый рынок, ничем не регулирующийся", – добавляет Павел.

"Не помочь было невозможно"

С ним согласна петербурженка Ольга. Они с мужем тоже собрали необходимые документы для усыновления и встали в очередь. Ольге 49 лет, она учитель математики. Она пыталась забеременеть в течение нескольких лет, и сейчас уже совсем потеряла надежду.

"Женщины, которые обращались за материальной помощью, рассказывали такие ужасные истории, что не помочь было невозможно. Одна не могла вернуться в родной город, потому что боялась рассказать матери о беременности, другую бросил жених накануне свадьбы, еще одну – в кризисном центре психолог уговорила рожать, несмотря на то что у нее на тот момент не было ни жилья, ни работы. Я понимала, что все они готовы отказаться от детей не от хорошей жизни", – говорит Ольга.

Если бы мне предложили ребенка за деньги, я бы любую сумму нашла

В итоге она переводила по несколько тысяч разным девушкам. Через пару недель они удаляли фейковые аккаунты и больше не выходили на связь в мессенджерах. "Открыто с продажей я столкнулась всего однажды – мы долго переписывались с женщиной из Уфы. Уже почти обо всем договорились, и вдруг она пишет: "Есть одно условие: отдавать ребенка тяжело, поэтому я бы хотела получить небольшое вознаграждение за то, что смогла осчастливить вашу семью". Потом она назвала сумму в 500 тысяч рублей. Я была уже готова найти эти деньги, но муж остановил", – вспоминает Ольга.

Алла с продажей детей пока не сталкивалась. "Я начала мониторить группы всего месяц назад, но если бы мне предложили ребенка за деньги, я бы любую сумму нашла", – говорит она.

Идти на любые жертвы ради "долгожданного ребенка" готовы почти все участницы тематических групп во "ВКонтакте". По крайней мере, об этом они ежедневно пишут в своих постах. Второй обязательный атрибут таких посланий – обозначение финансового статуса: он варьируется исключительно от "обеспеченный" до "очень обеспеченный".

"Продавцы" и индивидуальные предприниматели

"Для меня важно, чтобы семья была полной и чтобы оба родителя хорошо зарабатывали. Сама я росла без отца, жили мы бедно. Хочу знать, что новые родители смогут дать моему ребенку больше, чем могла бы дать я", – говорит Галина.

Прежде чем отдать ребенка, она планирует познакомиться с его будущими родителями: "Хочу быть внутренне согласна с ценностями и менталитетом семьи". Сейчас она отдыхает перед родами в пансионате в Минеральных Водах. Она рассчитывает на материальную поддержку: оплату курсов подготовки к естественным родам и работы акушерки. "Я думаю, что семья должна взять на себя все мои траты на период беременности", – добавляет Галина.

Анна из Екатеринбурга в свою очередь обозначает цену сразу: 50 тысяч рублей она просит в качестве залога. "Мне же нужно быть уверенной, что семья не передумает, а я не останусь одна с ребенком", – объясняет она. При оформлении всех документов от будущих родителей она рассчитывает получить еще сто тысяч. "Для них это небольшие деньги, а я хотя бы жить нормально начну", – оправдывается девушка.

Для них это небольшие деньги, а я хотя бы жить нормально начну

Сообщения от беременных, которые ищут семью для еще не родившегося ребенка, появляются редко. В основном пишут соискатели. Многие сразу указывают, что не готовы переводить деньги беременным, или настаивают на личной встрече. Большая часть соискателей – жители Москвы, Петербурга и Казахстана. Встречаются и индивидуальные предприниматели, которые за "определенную сумму" готовы найти ребенка и помочь с оформлением документов.

"Общая стоимость услуги – 30 тысяч рублей. Я работаю по предоплате (50%). Поиск ребенка длится от семи до 30 дней", – отчитывается Анастасия. Ее профиль заполнен фотографиями детей из интернета и репостами сообщений о женском счастье. На вопрос о том, где можно увидеть отзывы клиентов, девушка отвечает уклончиво: "Они все хотели бы оставаться анонимными, поэтому пока ничего нет". Затем спешит добавить: "Но я могу прислать скан паспорта со своей фотографией. Я никого не обманываю". На замечание о том, что паспортные данные можно скорректировать в фотошопе, Анастасия не отвечает. Через минуту блокирует и ограничивает возможность отправлять сообщения.

Данных о количестве проданных детей в России нет. В 2005 году, по неофициальным данным, в Ярославской области количество проданных детей составляет 50% от общего числа усыновленных, в Тульской области – 60%, в Карелии – 70%, в Санкт-Петербурге – 80%, а в Челябинске – 100%", – заявил тогдашний замгенерального прокурора России Владимир Колесников. В 2018 году, по данным общественной организации WalkFreeFoundation, а также Международной организации труда (МОТ) и Международной организации по миграции (МОМ), всего в ситуациях торговли людьми в мире находились 40,3 миллиона человек. Из них в России – 794 тысячи человек.

Продажа детей и порноиндустрия

По словам психолога Вероники Антимоник, курирующей проекты "Безопасного дома" (благотворительного фонда против торговли людьми и насилия), основная причина торговли детьми в России связана с ростом спроса на секс-услуги и порноиндустрию, в том числе с участием детей. Причем возраст детей, задействованных в этом бизнесе, постоянно снижается.

В конце декабря сотрудники полиции задержали трех жителей Киевской области, которые снимали порно с участием детей от восьми лет. Через месяц закрыли детскую порностудию в Красноярске. В итоге в обоих случаях в отношении организаторов были возбуждены уголовные дела.

Уголовные дела возбуждают и в отношении родителей, решивших продать ребенка, если удается установить факт продажи. В конце ноября в такой ситуации оказалась 22-летняя москвичка, которая заключила договор с семьей и планировала отдать им ребенка после родов за 150 тысяч рублей. Всего через две недели уголовное дело завели в отношении жительниц Дагестана, которые подозревались в совершении сделки купли-продажи ребенка.

Чаще всего, по словам Антимоник, матери решаются на продажу ребенка из-за трудной жизненной ситуации, из которой не знают выхода, или когда оказываются ограничены в своих репродуктивных правах. Многие женщины в России сталкиваются с агрессией со стороны врачей и психологов, если принимают решение об аборте. Их пытаются убедить оставить ребенка, внушая чувство вины за свой выбор. В итоге женщины оказываются с нежеланным ребенком, которого не в состоянии содержать.

России необходим закон против торговли людьми

"Чаще всего младенцев продают для предполагаемого "усыновления". Что на самом деле может за этим стоять – неизвестно. Это может быть как сексуальная эксплуатация, так и использование в попрошайничестве или продажа органов, клеток и тканей", – рассказывает куратор.

По ее словам, единственная мера, которая сможет изменить ситуацию в случае с продажей детей, – это повышение осведомленности населения о проблеме торговли людьми в целом. Работа должна быть направлена не на возбуждение уголовных дел по факту продажи, а на предотвращение таких случаев и поддержку уязвимых групп. "России необходим закон против торговли людьми, который бы определял порядок действий и распределял ответственность между различными структурами и ведомствами, – уверена Антимоник, – сейчас этой проблемой занимаются только НКО, активисты и инициативные группы".