Паспортные туры. Почему крымчане все равно остаются украинцами

Жители аннексированного Россией Крыма массово ездят на материковую часть Украины для оформления биометрических загранпаспортов. После введения безвизового режима с Европейским союзом эти документы дают право свободно путешествовать по странам Европейского союза. Этой свободой пользуются в том числе те жители Крыма, которые в 2014 году активно поддерживали "русскую весну" – среди них встречаются даже местные представители партии власти.

10 декабря суд в Херсоне отправил на три месяца под домашний арест члена Севастопольского регионального совета партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Против политика выдвинуты обвинения в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ранее его задержали на границе между Крымом и Херсонской областью: прокремлевский деятель, внештатный помощник депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика, пытался въехать на материковую Украину, чтобы оформить украинский загранпаспорт.

Кучерявый не одинок в своем стремлении увидеть европейские красоты. В Государственной миграционной службе Украины сообщают, что с 2014 года жители Крыма оформили более 166 тысяч паспортов для выезда за рубеж.

Улицы городов Крыма и местные интернет-сайты пестрят рекламой зарубежных туров. Правда, большинство предложений касается стран, с которыми у России действует безвизовый режим. С такими поездками у обладателей российских загранпаспортов, выданных на территории Крыма, проблем не возникает. Сложности начинаются, когда нужно получать шенгенскую визу или визу других государств, поддержавших санкции, введенные из-за аннексии полуострова Россией.

В заграничных паспортах РФ, которые фактически выдаются на полуострове, нет никаких упоминаний о Крыме. В документах проставляют отметки о том, что паспорт оформлен в Краснодарском крае: код подразделения Федеральной миграционной службы начинается с числа 23. Но в некоторых странах паспорта с таким кодом, выданные после 2014 года, сразу же попадают под подозрение, объясняют в визовом центре Exchange Center. К тому же для получения визы нужно подавать копию внутреннего паспорта, а отметка о постоянной регистрации на Крымском полуострове означает автоматический отказ в получении шенгенской визы в большинстве стран.

Для того чтобы обойти эту преграду, существует два пути. Первый – получить внутренний паспорт на материковой части РФ и там же оформить загранпаспорт. Но не у каждого есть такая возможность. Второй – достать из дальнего ящика комода синий паспорт с трезубцем и отправиться через админграницу для оформления документов для безвизовых путешествий по странам ЕС. Естественно, большинство крымчан выбирает второй вариант: демократичные цены, минимальные временные потери и толерантное отношение властей по обе стороны границы делают поездки такого рода весьма популярными.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с июня 2017 года. В течение первого года, пока на паспорта нового образца наблюдался повышенный ажиотаж, крымчане пользовались услугами фирм-посредников, которые быстро сориентировались и стали организовывать "паспортные туры" через границу. Ездили, как правило, в Херсонскую область – она ближе всего к Крыму, поэтому на нее приходится примерно половина выданных жителям полуострова паспортов, – а также в Николаев, Запорожье, Одессу, Киев. Чиновники на материковой части Украины без лишних вопросов обслуживали сограждан с неподконтрольного центральной власти полуострова.

Поездки за документами организовывали как турфирмы, так и частные лица на личном автотранспорте. Один из "проводников", Артем Степанов (здесь и далее имя и фамилия изменены, так как большинство собеседников по понятным причинам опасаются раскрывать свое имя. Редакции известны их реальные имена. – Прим. РС), проживающий в небольшом крымском городке, раньше возил клиентов в Херсон и обратно на собственном минивэне. "Цены были примерно одинаковые у всех, разница в тысячу-полторы [рублей]. Кого-то отпугивало, что я частник, хотели все делать через турфирму. Но в этом никакого смысла нет. Они [турфирмы] договоров не составляли, потому что по закону не имели права такие услуги оказывать или просто боялись", – рассказал Степанов корреспонденту Радио Свобода. По его словам, преимуществом частных поездок было то, что небольшой транспорт свободно пропускают через границу, тогда как микроавтобусам на 18–20 мест и большим автобусам проезд закрыт.

Когда поток желающих обзавестись биометрическим паспортом схлынул, помощь посредников стала бессмысленной. "Я заплатил конторе за себя и жену, чтобы нас отвезли и все сделали. По факту посмотрели, что могли спокойно сами ехать. Очередей нет, мы полчаса ждали, персонал дружелюбный, все по-русски говорят. Никаких вопросов, почему мы из Крыма, никто не задавал", – делится своим опытом Дмитрий из Ялты.

"Мы ездили в Херсон за документами, все очень быстро сделали. Могли в тот же день назад приехать, но сознательно остались с ночевкой, чтобы погулять по городу, на Днепр посмотреть", – рассказывает жительница Симферополя Елена.

В севастопольской турфирме "Гранд-мир" Радио Свобода рассказали о том, что за 6–7 тысяч рублей могут помочь в получении украинского паспорта. "Дорога оплачивается водителю отдельно. Можете поехать не с нашим водителем, а самостоятельно, мы договоримся про вашу подачу", – сообщили в компании. Турфирмы предлагают содействие в "сложных ситуациях", когда не хватает каких-то сведений или когда нужно проверить подлинность документов по украинским базам данных.

Оформление документов для безвизовой поездки за рубеж стоит небольших денег. Главное требование – наличие полного пакета украинских документов: внутренний паспорт, старый загранпаспорт, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении. Проблемы возникают у лиц моложе 21 года: на момент аннексии им еще не было 16 лет, а потому они не успели получить внутренний украинский паспорт. Но и в этом случае существуют лазейки, позволяющие оформить недостающие документы на подконтрольной Киеву территории.

С тех пор как в конце 2014 года между Крымом и остальной Украиной было закрыто железнодорожное сообщение, а потом и перестали ходить рейсовые автобусы, на полуострове и в прилегающих областях появился рынок трансграничных пассажирских перевозок. В севастопольской компании Bus Panda рассказали, что микроавтобусы в Херсон и другие города Украины ходят из Крыма каждые три часа и практически никогда не бывает свободных мест. Таких перевозчиков на полуострове не один десяток.

Сейчас, чтобы попасть на материковую часть Украины, крымчане покупают билеты на автобус до пункта назначения, едут до российского КПП, проходят проверку пограничников и таможенников и идут пешком по нейтральной полосе около километра до украинского КПП. Там их ждут та же процедура и второй автобус, который везет их дальше по маршруту. На своих автомобилях едут единицы: украинские пограничники не пропускают машины с российскими номерами, а таких в Крыму 99 процентов.

Россия однозначно не собирается закрывать крымчанам возможность оформлять украинские документы



Так называемые паспортные туры не встречают преград ни со стороны России, ни со стороны Украины. В севастопольской компании Bus Panda жалуются только на то, что крымские власти мешают транспортным фирмам возить людей через границу: вводят ограничения на число перевозок для каждого транспортного средства, не разрешают микроавтобусам подвозить пассажиров непосредственно к контрольно-пропускному пункту, требуют сдавать государству треть выручки. Но это вызвано существованием официальных перевозчиков (это те самые, на рейсы которых можно купить билеты в кассах автовокзалов), которые, с одобрения властей, уже запустили собственные маршруты до границы. Но пользоваться их услугами не так удобно.

С юридической точки зрения, для выдачи жителям Крыма биометрических загранпаспортов нет никаких препятствий. Киев считает крымчан гражданами Украины, обладающими теми же правами, что и жители других регионов. Украинских пограничников мало интересует, с какой целью люди выезжают из Крыма. Этот вопрос не входит в сферу их компетенции. Главное – чтобы все документы были в порядке. "Государственная пограничная служба Украины осуществляет контрольные функции, которые предусмотрены законодательством, а также пропуск через контрольные пункты въезда-выезда лиц, имеющих на то законные основания", – сообщают в пресс-службе ведомства.

Российская администрация аннексированного Крыма поездки за украинскими документами хотя и осуждает, но прямо не запрещает. "Конечно, люди должны определиться, кто они. Если ты крымчанин, россиянин, то ты живи здесь и люби свою страну", – заявил на днях председатель контролируемого Россией Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

По мнению экспертов, в ближайшее время ни Москва, ни Киев не будут создавать помехи паспортному туризму. "Россия однозначно не собирается закрывать крымчанам возможность оформлять украинские документы. Антироссийские санкции ограничили свободу их передвижения по российским документам, а также ряд других прав и свобод. При этом Украина не может отобрать у крымчан свои паспорта – это будет равносильно официальному признанию Крыма российским", – пояснил Радио Свобода руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Жители Крыма, которые не рады аннексии и продолжают считать себя гражданами Украины, не видят причин для добровольного отказа от биометрических паспортов, позволяющих им свободно путешествовать по странам Евросоюза.

Алексей Алиев (имя и фамилия изменены), проживающий в пригороде Севастополя, не признает российскую принадлежность Крыма. Поэтому при первой же возможности он вместе с семьей отправился в Херсон за паспортами. По его словам, "никакого негатива [в местах оформления документов] к себе не испытывал" – напротив, его "порадовал бесплатный вайфай в сервисном центре".

К депутату Кучерявому и остальным жителям полуострова, которые активно поддерживают аннексию, но при этом обзаводятся украинскими документами, у Алиева отношение пренебрежительное: "Двоемыслие у этих крымчан". Обладатели украинских загранпаспортов, выступающие в поддержку России, похоже, не терзаются никакими внутренними противоречиями. Их политические взгляды существуют параллельно желанию свободно путешествовать по миру. Правда, большинство из них отказывается обсуждать эту тему с журналистами. "Я за Россию и за Путина. А [украинский] паспорт сделал на всякий случай", – признается Виталий из поселка Гвардейское.

Людмила из Севастополя во всем винит страны Запада, которые не признали "добровольный выбор крымчан" и обложили полуостров санкциями. Теперь из-за этого она не может "спокойно выехать за границу", поэтому и приходится "обращаться в Херсон".

Но чаще всего сторонники России с украинскими паспортами в кармане пытаются прикрыться собственной аполитичностью (подлинной или мнимой). "Мне надоела эта политика. Россия и Украина – это одна страна. Они должны быть одной страной, как раньше. Поэтому для меня нет разницы, чей паспорт [использовать]. Давно надо помириться", – говорит один из жителей Крыма.