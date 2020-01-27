Федеральная служба безопасности России (ФСБ) приостановила следствие по делу украинских моряков, задержанных у берегов аннексированного Крыма российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который представляет интересы вернувшихся на родину украинских военных.

О причинах, по которым следователь приостановил уголовное дело о незаконном пересечении границы, неизвестно. Адвокат пока не знаком с постановлением следствия. Ранее сообщалось, что было приостановлено ознакомление с материалами дела.

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.

В сентябре 2019 года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией. Позже Россия передала Украине и захваченные корабли.

18 ноября Россия передала Украине и захваченные российскими пограничниками год назад в Керченском проливе украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев их, заявил, что катера не на ходу, так как россияне их "угробили", похитив не только боеприпасы, но и оборудование, и даже сантехнику, включая унитазы.