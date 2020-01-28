Глава района Хакасии признан виновным в нападении на журналиста

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев признан виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и насилии над сотрудником телеканала "Россия 24" Иваном Литоминым. Чиновнику назначили 2 года условно, сообщает Сибирь.Реалии.

Суд также обязал Зайцева выплатить корреспонденту по гражданскому иску 50 тысяч рублей компенсации. Прокуратура просила присудить чиновнику 3 года колонии, так как, по словам гособвинителя, "отсутствие раскаяния при наличии явных улик влечёт вывод о невозможности его исправления без изоляции от общества".

22 мая 2019 года Сергей Зайцев вытолкал из кабинета и бросил на пол корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина. Чиновник и его адвокаты требовали проверить достоверность снятого журналистами видео и просили проверить Литомина на предмет принадлежности к журналистскому сообществу и этичность его действий. По данным следствия, журналист главу района не оскорблял и вёл себя адекватно. Видеозаписи это подтвердили.

Ранее глава Ширинского района Сергей Зайцев был обвинен в превышении должностных полномочий во время передачи им земельного участка под полигон для мусора. Именно из-за этого к нему и приехали тогда журналисты.

По данным местных СМИ, Зайцев уже был осужден после пожаров в районе – тогда суд назначил ему 4,5 года колонии-поселения, но судимость была снята из-за амнистии в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.