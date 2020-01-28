Экспертиза признала вменяемым историка Олега Соколова

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

Эксперты заключили, что Соколов "хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает". По их мнению, историк мог осознавать свои действия, когда убивал Анастасию Ещенко.

Адвокат Олега Соколова сообщил сайту Север.Реалии, что еще не ознакомился с результатами экспертизы. Сейчас он находится в изоляторе "Бутырка", чтобы сделать это.

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром 9 ноября сам доцент был обнаружен в реке Мойке рядом с домом вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире Соколова были найдены другие фрагменты тела Ещенко. Позже он признался в убийстве. 11 ноября суд арестовал учёного на два месяца.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства проверить информацию о других возможных преступлениях Олега Соколова. До трагедии с Ещенко его обвиняли в насилии над еще одной девушкой, потоплении судна и провоцировании драки на лекции. Руководство СПбГУ уволило Соколова.