Герой расследования ФБК о Насте Рыбке стал помощником Мишустина

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько, который до этого был в команде Дмитрия Медведева замглавы аппарата правительства, своим помощником. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В феврале 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, одним из героев которого стал Приходько. По данным ФБК, чиновник, который в то время был вице-премьером правительства России, провел три дня на личной яхте бизнесмена Олега Дерипаски, с которым обсуждал бизнес-вопросы.

При этом Приходько и олигарх отдыхали у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из инстаграма и книги одной из них – Насти Рыбки. Навальный посчитал коррупцией и "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга". После расследования Приходько немного понизили в должности: из главы аппарата правительства перевели в заместители.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией опубликовал информацию о том, что двое сыновей Михаила Мишустина владеют двумя квартирами в центре Москвы по 180 квадратных метров каждая. По данным ФБК, детям премьер-министра принадлежит целый этаж в жилом комплексе на Фрунзенской набережной. Стоимость одного квадратного метра там оценивается в один миллион рублей.

Ранее Русская служба Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость общей стоимостью больше миллиарда рублей.