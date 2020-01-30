"Самого замочили": соцсети об отставке чувашского губернатора

Не каждому губернатору удаётся вызвать два больших скандала за неделю. Но вот главе Чувашии Михаилу Игнатьеву удалось!

Сначала он отличился, выступая на торжественном мероприятии в день российской и чувашской печати:

Отдельные (журналисты или блогеры – ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает

Вячеслав Осетров:

Мочить - это убивать, да так, чтоб было много крови.

Т.е. он призвал журналистов и блогеров убивать.

НО ЕМУ НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ!

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Алексей Федяров:

Ещё один мочить собрался блогеров.

Промышленность замочена, сельское хозяйство добито, землю вдоль М7 скупают за копейки китайцы. То есть всё хорошо, всё по плану.

Но вот блогеры мешают.

Слово то какое - мочить.

АУЕ, Михаил Васильевич?

А если блогеры призовут мочить вас, как вы отнесётесь? С какой скоростью будет доставлено вашей администрацией заявление о призывах к экстремизму в управление ФСБ?

Анастасия Миронова:

Я про Чувашию в своей жизни, после школы, вспоминала дважды: один раз, когда ехала на машине по Поволжью и останавливалась перекусить в паре чувашских райцентров. А второй - когда у нас в Ленобласти неожиданно вместо местного эфира на одном из телеканалов включили чувашские новости. Уж как такое могло быть, не знаю, но мы посмотрели полный блок вещания из Чебоксар.

После этого я не вспоминала про Чувашию лет пять, пока не познакомилась с чувашем. Ну потому что республику не показывают в новостях, там не кипят страсти, не происходит катастроф, не изобретают наномобили и не жнут рекордные урожаи. Даже Яндекс.Дзен не знает про Чувашию и к этому посту предлагает теги "Сибирь", "Ставрополь"... То есть, и у машинного алгоритма проблемы, и он не знает, где Чувашия.

Ну слава богу, теперь узнае! Первый выход республики в федеральную политику произошел этим утром, когда мы узнали, что чувашский президент Михаил Игнатьев разразился речью о свободе слова. Какой-то там, оказывается, проходил День российской и чувашской печати. Именно так. Можно подумать, чувашская печать не российская. Ну да ладно. Главное, что там выступил этот самый Игнатьев и предложит "мочить" независимую прессу. А именно не согласных с власть журналистов и, заодно, блогеров. Ну потому что эта пресса провоцирует "митинги" и нестабильное положение, а ему, в частности, Игнатьеву, приходится с этим разбираться.

Молодец какой, а! Государственник! Фундаментально мыслит! В кабмине место есть еще у Мишустина? Давайте этого Игнатьева туда.

Дмитрий Шушарин:

ну, а чо? Путин хочет заткнуть поганые рты, его наместник предлагает мочить. Демократизирующие выступления, они и не знают, что строят демократию и гражданское общество. Прогрессивные интеллигенты будут терпеть и приспосабливаться, ежели хотят сохранить статусы и доходы.

Николай Руденский:

"В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснили, что его фраза про "мочить" некоторых журналистов и блогеров означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих "заказной" негатив".

Так, наверное, и молодой Путин, грозя "мочить" террористов в сортире, на самом деле призывал расследовать совершенные ими преступления и привлекать их к ответственности по закону.

Кирилл Шулика:

При существующей системе формирования губернаторского корпуса совсем не работает защита от дурака и идиота. Вот в случае с Чувашией тоже не сработала.

Прошло всего несколько дней, и по сети расползлось видео - вручая офицеру МЧС ключи от нового рабочего автомобиля, губернатор поднял руку вверх, заставляя того прыгать за ключами.

Евгений Корчаго:

Чувашия бедная республика, вынужденная терпеть таких горе-руководителей. То он "шутит" про то, как мочить журналистов, то "шутит" с МЧСником как с собачкой... Не стоит ли ему сменить место работы - с главы республики на клоуна в цирке???

Константин Чулаков:

Кажется, ещё дней десять назад о нём мало кто и знал, а вот ишь ты подишь ты! - раз и звезда телевидения.

Илья Крамник:

Когда Игнатьев на днях вавакнул про "мочить журналистов", мне в комментах объясняли приличные с виду люди, что это у вас, сволочей репортерских, репутация такая <дерьмовая>, что терпите и принимайте как должное, иначе с вами никак.

Вот тут, наверное, он офицера по-отечески воспитывает, или физподготовку ему повышает. Или тоже наказует за не ту репутацию? (офицеру стоило бы кстати развернуться и уйти строевым шагом, но то такое)

Елена Рыжова:

Офицеру сразу надо было вспомнить фильм Г.Данелии "Сережа" и сказать Игнатьеву: "Дядя Миша, ты дурак?".

Михаил Киросиров:

Что же это за офицер который позволяет над собой издеваться.

Владимир Ермолин:

Мне, носившему офицерские погоны 20 лет, трудно представить офицера, который бы стал подпрыгивать за ключами от машины, квартиры, да хоть от райских врат. Во всяком случае среди тех, кого знал, и близко такого прыгуна представить не могу. Может, дело в том, что друзья мои все больше служили на подводных лодках. Там особо подпрыгнуть некуда? А если серьезно, то никакие законы не защитят человека от оскорблений, когда он сам унижаться не просто готовя, а рад.

Наталья Поклонская:

История с «шутками» Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева оголила проблему нашего общества. Почему так заносит людей, получивших хоть какую-нибудь власть? Как с этим бороться? Последний Российский Император Николай Второй говорил своим детям: «Никогда не напоминайте о своём происхождении».

Много ли наберётся чиновников, которые не «улетели в космос»? Да что там! Простой охранник в аэропорту уже наделён властью и гордыней — надменным взглядом посмотрит в сумку и недовольно скажет: «Ну ладно... Проходите!». И чему тогда удивляться?! Как реагировать? Уверена, прежде всего нужно начинать с себя. «Начните менять в себе то, что Вы хотите изменить вокруг» (Махатма Ганди).

Что же касается губернатора, которому пригрозили отставкой... Мне кажется, это недостаточное наказание. Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах. Всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора. А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон... И это всё, что нажито непосильным трудом!

Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живём.

Вера Лоховинина:

Ещё одно подтверждение того, что деловые отношения на работе не должны смешиваться с личными.

Глава Чувашии попытался сгладить свое поведение. Губернатор напомнил, что в 2010 году участвовал со спасателями в тушении лесных пожаров: «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились». В пресс-службе главы региона заявили, что он был лично знаком со спасателем, которому вручал ключи, и что все происходило «на позитивной ноте».

Субординации должна сохраняться не только в направлении снизу вверх, но и наоборот.

Егор Холмогоров:

Вообще в связи с чувашским инцидентом должна быть понятна простая максима.

Распределение общественого ресурса не может быть источником частной власти.

Никакой, ни оборачиваемой в частную корысть, ни самой что ни на есть символической.

Понятно, что это дается непросто. В истории почти вся частная власть выросла именно из захвата общественного ресурса.

Но суть всевозможной демократии, правового государства и прочего именно в этом - в создании механизмов недопущения приватизации общественного ресурса.

На этот раз Игнатьеву не спустили уже свои же партийные товарищи - вскоре он был исключён из "Единой России".

Игорь Михайлов:

В качестве бесплатной консультации для М.В. Игнатьева: 28 января на Послании Госсовету Чувашии объявить о досрочной отставке, в том числе по состоянию здоровья. Отчитаться о проделанной работе, указать на достижения (их мало, но они были), объективные сложности в работе, на проблемы в мировой экономике, поблагодарить министров, глав муниципальных образований, рядовых чиновников, заявить, что и дальше будет стараться быть полезным республике. Попросить прощения у чувашского народа. Будут аплодировать стоя несколько минут!

Рустем Адагамов:

А, по-моему, этому сказочному в ПЖиВ самое место, они там все такие.

На самом деле, нет - вскоре Путин губернатора от должности отстранил.

Кирилл Гончаров:



Комично и поучительно.



Мужик хотел ограничить СМИ и общественность в критике самого себя, предлагал «мочить их», а СМИ и общественность взяли и замочили его



Дмитрий Колезев:



Путин уволил губернатора Чувашии Михаила Игнатьева — того самого, что предлагал «мочить журналистов» и заставил офицера МЧС прыгать за ключами.



Что же скажут 65% жителей Чувашии, которые в 2015 году избрали Игнатьева главой республики? Да и сам президент только в 2017 году вручал главе региона Орден Почета.

Но тут уже не до ордена - на Игнатьева налетели все, включая самых лояльных прокремлёвских блогеров.

Василий Аленин:

Сначала Игнатьева сплюнули из своих рядов «едроссы», и вот, теперь, он получил пинок от Путина.

Между прочим, на его место назначен временно исполняющим обязанности депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Лишний раз доказав, что это та еще «оппозиция».

Вероятно, если бы главы регионов избирались на свободных выборах, зависели от своих избирателей, то вряд ли, кто-нибудь из них вел себя так вызывающе, как Игнатьев.

Илья Барабанов:



Проблема Игнатьева была в том, что он не догонял.



От него с пятницы ждали заявления об отставке, а он продолжал делать вид, что все хорошо.



Ему во вторник дали зачитать послание депутатам, ожидая, что он красиво попрощается и уйдет. А он раздавал поручения на будущее, будто собирается еще один срок работать.



Еще вчера мои собеседники в Чебоксарах гадали: уйдет он в Совфед, ректором Сельхозакадемии или на какой-то местный филиал «Газпрома».

Но он продолжал не догонять, довел ситуацию до увольнения из-за утраты доверия. И теперь надо не карьерные перспективы обсуждать, а уголовные. И хорошего адвоката искать.



Это могла бы быть чисто чувашская история, но вопрос к системе тут шире: в России абсолютно не догоняющий человек может, оказывается, возглавлять регион десять лет.

Антон Красовский:



Во всех выступлениях Начальника в последнее время всегда одно: следите за чиновниками, ловите с поличным хамов, казнокрадов, наглецов.



Поэтому я не понимаю совершенно, чего все так переполошились из-за увольнения этого Игнатьева. Невозможно было его не выгнать.



Человек реально на глазах у сотен граждан под камеры заставляет скакать немолодого пожарного. Пожарному страшно, он от неловкости улыбается, самому поди тошно и хочется кричать.



Какая-то совершенно гоголевская сцена. <Охреневший> дальний губернатор издевается над униженным и оскорбленным коллежским асессором.



Нет ничего странного. Странно было б, если б система начала его защищать: мол, вырвано из контекста, это поклеп, заказуха и проч.



А ты не заставляй бедных людей скакать, тварь, за ключ от малолитражки. Не скалься. Не грози журналистам.



И, может, тогда и не будет никаких поклепов и заказух. Может быть. Но это не точно.

Александр Коц:



Чувашия, на всякий случай, по статистике – один из самых депрессивных российских регионов. Который в лидерах по самым низким доходам, самому высокому уровню безработицы, по превышению смертности над рождаемостью, по выявленной коррупции. Когда в прошлом году губернатор заявил о том, что в этом он пойдет на третий срок, случился массовый сбор подписей за его отставку. Это о чем-то да говорит.



И этот человек ведет себя так, словно у него все прекрасно с социально-экономическими показателями. Одна проблема – заезжие журналисты да блогеры, которых надо мочить. Практика показывает, что даже при такой жопе, Центр будет пытаться вытащить регион за уши вливая туда 71 миллиард и назначая куратором целого министра промышленности Мантурова (фактически вводя прямое правление из Москвы).



Но если ты боярин-самодур, играющий с пожарными, как с собачками, и публично хамящий людям, это перевешивает чашу доверия. И оно утрачивается на самом высоком уровне – позорно и бесславно, с занесением в личное дело и выписыванием волчьего билета. Помните декабрьское от Путина: «Если человек пришел на работу в органы власти, хамит и людей оскорбляет, то ему там не место». Игнатьев, уволенный «в связи с утратой доверия президента», - живой пример того, что теперь бывает за хамство и неуважение к людям. Вполне себе сигнал всему чиновничьему корпусу.

Андрей Медведев:



Отставку главы Чувашии вполне возможно считать своего рода вторым посланием Президента. Ну или ярким дополнением к нему.



Суть и посыл решения совершенно очевидны. Как и формулировка про утрату доверия.

Это вообще не про частный случай с зарвавшимся царьком. Не про призывы мочить журналистов или прыжки за ключами.



Это про то, что скотского отношения к людям терпеть не будут. Ни при каких обстоятельствах. И про то, что чиновникам стоит перестать думать, что власть это форма собственности над народом (как писал старик Пайпс про мышление русских чиновников). И что этот чиновничий кайнозой высшая власть считает опасным для страны.



И про то, что те, кто не поймут этого простого посыла, в лучшем случае окажутся просто не нужны. В худшем и правда придется прыжками до канадской границы.

Анна Шафран:



Бывший глава Чувашии Игнатьев отправлен в отставку по позорной статье «утрата доверия Президента». Обычно по этой причине убирают из регионов либо преступников, против которых возбуждены уголовные дела, либо совершенно утративших представление о реальности чиновников.



Кто бы мог подумать, что одна «маленькая глупость» может перевернуть всю жизнь человека?



Насколько яркая иллюстрация , что расстояние от вершины до дна может быть не коротким, а очень коротким! Отличное назидание тем, кто вдруг ещё не понял , что всё, о чем говорил Президент в своём Послании - это очень серьезно .



Служение. Вот главный и основополагающий принцип для тех, кто хочет продолжить работу на государственной службе.



Были 90-е и нулёвые, которые про афедрон в тепле, свою рубашку, что ближе к телу, культ потребительства и золотого тельца как единственную цель и смысл. Всё, хватит! Настала другая эпоха. Кто не понял - уходит быстро.



Мы теперь другие и страна другая. Отныне и навсегда.

Нет, это не пафос, это реальность.



Эпоха чиновников - мерзавцев уходит, и слава Богу.

Кирилл Шулика:

Как я и предполагал, Путин уволит главу Чувашии Михаила Игнатьева с волчьим билетом, то есть в связи с утратой доверия. Так оно и случилось. Следующий этап это уже следователи.

Андрей Куприков:

Гопника и хама, чувашского губера Путин таки <выгнал> на мороз по причине утраты доверия. Смущает только, что это доверие хмырь утрачивал десять лет, но назначал его всё-таки Недимон.

Можно было бы до кучи и уголовку завести, там к гадалке не ходи, букет статей цветет и пахнет, или пока рано бригадных на ножи сажать?

Виктор Шмаков:

Главу Чувашии, заставившего спасателя подпрыгнуть за ключами, исключили из «Единой России».

Может, чистки начнутся? Сталинско-путинские? Приедет за чувашским главой "чёрный воронок", а он завопит: "Передайте товарищу Путину, что произошла чудовищная ошибка!".

Сергей Ларсен:

"Клоуна" чувашского сняли все же "..в связи с утратой доверия..." :)

Теперь очень интересно последить за процессом :)

Будут бесы, которые прыгали под его дудку втаптывать его в грязь, или нет - это просто очень точно отразит тенденцию "вертикали власти" в стране

Михаил Горбатин:

Интересно кто с завтрашнего дня Игнатьеву руку подаст? Только его односельчане и родственники?

Был первым и в мгновенье стал изгоем...

Николай Платошкин:

Уволили чувашского князька- шутника. Здорово! Еще один успех давления гражданского общества.

Теперь на очереди "ни хрена не культурная" матершинница и лгунья " министерша культуры" Любимова.

Пусть ругается матом, пьет и лжет не за наши деньги. Может еще читать-писать научится. Чем черт не шутит.

Тимофей Шевяков:

История с Игнатьевым вообще удивительная.

Вот заканчивается у тебя в этом году срок. Уже понятно, что на следующий поход за креслом добро никто не даст, да и шансы даже при выдвижении так себе.

Ну досиди ты тихо, получи пряников на дорогу, должность непыльную - и радуйся жизни. Но нет, блин, в царька решил поиграть.

Результат не заставил себя ждать.

Вот что в головах у людей, не понимаю.

Даниил Кузнецов:

Функционеры ЕР с серьезным видом осудили смехотворный инцидент с прыгающим за ключами МЧСником. Это точно не причина отставки, которую все ждут, а повод. Российские губернаторы в здравом уме творят и не такие вещи, которые не обсуждались публично на уровне руководства правящей партии. В Чувашии много политически активных граждан, которые противостояли Игнатьеву долгое время, и этот бюрократический "исполин" рушится на их глазах сам по себе, допуская ошибки одну за другой. Кажется, такие случаи называют "Черный лебедь".

И ведь какая формулировка исключения из партии? Дескать поведение идет в разрез с посланием президента (оба слова с большой буквы П в оригинале).

А еще такие скандалы из глупых чиновничьих мелочей неплохо отвлекают от перекраивания Конституции. Пар недовольства выплескивается на чиновника, который не факт, что понимает суть происходящего вокруг него.

По сути же надо иметь особо обостренное чувство справедливости, чтобы всерьез требовать отставки губернатора за инцидент с ключами. Другое дело - слова про "мочение" журналистов. Мало кто понимает контекст этих слов - в республике идет внутриэлитная борьба на фоне грядущей отставки. И губер верно поступил, когда извинился за свои слова, это оказалось "разовой акцией" - слишком часто глава региона извиняться не может, согласно негласным правилам российской власти.

Вот когда такие вырванные из контекста мелочи рождают отставку, а более серьезные проступки остаются в тени общественного внимания, тогда понимаешь, что политический дискурс в стране как-то извращен.