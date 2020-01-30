На отца, оставившего детей в аэропорту, завели дело об истязании

На жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который оставил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Его подозревают в причинении побоев членам своей семьи.



Следователи утверждают, что получили информацию по месту жительства Гаврилова о том, что он регулярно наносил побои своей бывшей жене и детям. Кроме того, ранее семья была на контроле органов опеки города, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дело возбуждено по статье "Истязание".

В Следственном комитете также заявили о намерении проверить должностных лиц, которые должны были следить за проблемной семьей. Для этого следователи возбудили еще одно дело по статье "Халатность".

Также стало известно, что детей решено передать их бабушке. Об этом заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее власти Комсомольска-на-Амуре заявили, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Отец мальчиков, по словам чиновников, занимался их воспитанием и работал вахтовым методом. Он два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи в поселке Хурба, когда уезжал, но после возвращения забирал их.

Полиция в Хабаровском крае нашла мать детей, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево. Она заявила, что не знала о случившемся. Родители мальчиков разведены, и мать не общалась с бывшим мужем и детьми. В разговоре с сотрудниками МВД она утверждала, что в браке Гаврилов её избивал. При этом в полицию она не обращалась. Никто из родственников не заявил о желании опекать оставленных детей.