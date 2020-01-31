Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Лесных и Максиму Мартинцову

Мосгорсуд оставил в силе приговор осуждённым по "московскому делу" Егору Лесных и Максиму Мартинцову. Ранее суд приговорил их к трём и двум с половиной годам колонии соответственно по обвинению в применении насилия к представителю власти во время акции 27 июля за честные выборы в Москве.

Получивший условный срок Александр Мыльников от обжалования приговора отказался.

Мартинцов, Мыльников и Лесных были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". Суд счёл доказанным, что они применили не опасное для жизни насилие к бойцам Росгвардии во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве. Приговор Лесных и Мартинцову был более суровый, поскольку суд квалифицировал их действия как совершённые группой лиц. Свою вину подсудимые не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Лесных и Мартинцова политзаключёнными.

"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые уже получили реальные сроки лишения свободы.