Министерство спорта России приостановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года. Причиной для этого стало невыполнение обязанностей по предотвращению допинга в спорте. Членам ВФЛА рекомендовали рассмотреть вопрос о сложении полномочий.

После приостановки аккредитации федерация не сможет получать государственное финансирование спортивных мероприятий под юрисдикцией ВФЛА, в том числе и тренировочных сборов. Также приостанавливается процесс присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал исключить ВФЛА из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и оставить запрет российским спортсменам выступать под нейтральным флагом.

Ранее (AIU) временно отстранил от должностей главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также её исполнительного директора Александра Паркина и ещё нескольких российских спортивных функционеров из-за предполагаемой фальсификации документов в ходе расследования о допинге.

Российские легкоатлеты из-за допинговых скандалов уже несколько лет не могут в обычном порядке принимать участие в соревнованиях – членство ВФЛА в международной легкоатлетической федерации приостановлено, атлетов допускают на соревнования только на индивидуальной основе.

Одним из последних скандалов стало отстранение от соревнований российского легкоатлета Дмитрия Лысенко. Спортивные чиновники считают, что он скрывал своё местонахождение от допинговых инспекторов. В ходе расследования выяснилось также, что он предоставлял поддельные документы, в частности медицинские справки. О деле Лысенко первой сообщила газета Sunday Times, которая утверждала, что, если обвинения в его адрес подтвердятся, российских атлетов могут отстранить от участия в Олимпиаде в Токио.