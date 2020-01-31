Роскомнадзор завёл административное дело на Facebook и Twitter за то, что компании не отчитались в установленный срок о переносе данных российских пользователей на местные серверы. Компаниям грозит штраф от одного до шести миллионов рублей.

В декабре 2018 года регулятор отправил в Facebook и Twitter запросы о том, выполнили ли они требование перенести данные российских пользователей на местные сервера. Изначально Роскомнадзор сообщил, что компании отчитались о локализации баз данных. Позднее ведомство пожаловалось, что от обеих компаний пришли только формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей.

В апреле 2019 года суд оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook на три тысячи рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о хранении данных российских пользователей внутри страны.