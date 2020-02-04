Яд Вашем извинился за историческую ошибку на форуме по Холокосту

Мемориал памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме принес извинения за то, что материалы, представленные на Всемирном форуме посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти "Освенцим", искажали исторические факты о роли СССР во Второй мировой войне.

В письме Яд Вашем, направленном в газету "Гаарец", говорится, что информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала" неточности "и" частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление"."

Это вызвало критику со стороны историков, политиков и других общественных деятелей, причем некоторые из замечаний были направлены непосредственно на Яд Вашем.

В материалах, представленные на форуме, не упоминали ни преступлений Советского Союза во время Второй мировой войны, ни его ответственности за её начало. В них ничего не говорилось о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах неверно были указаны границы Польши и её соседей, не содержалось никаких отсылок к Украине, находящейся в конфликте с нынешними российскими властями, отмечается в письме Яд Вашем.

Как пишет издание, ведущую роль в организации форума играл Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

В письме Яд Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина, пишет "Гаарец".