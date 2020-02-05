Около 3 700 человек, среди которых 24 россиянина, проведут две недели на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Ранее на борту обнаружили заражённых коронавирусом пассажиров. Отмечается, что на время карантина всем обеспечат бесплатный доступ в интернет и к телефону.

Медики подтвердили, что пневмонией нового типа заразились как минимум 10 человек на судне. Все они эвакуированы катерами береговой охраны и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин 3 февраля в японском порту Йокогама. Это случилось после того, как у туриста из Гонконга, который сошёл на берег раньше конца круиза, обнаружили коронавирус. На лайнере прошли проверки остальных пассажиров и членов экипажа.