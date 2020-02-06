У сотрудников украинского телеканала "1+1" прошли обыски

В офисе украинского телеканала "1+1" и в домах нескольких сотрудников прошли обыски. В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что они связаны с расследованием уголовного дела о незаконном прослушивании разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Сотрудники СБУ искали компьютер, на котором монтировалась запись с участием премьер-министра.

По словам глава СБУ Ивана Баканова, о давлении на журналистов или притеснении свободы слова на Украине в данной ситуации речь не идет.

В январе в интернете появились аудиофайлы, на которых человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что у президента Украины Владимира Зеленского "примитивное понимание экономических процессов". Сам премьер заявлял, что записи сфабрикованы, но попросил об отставке, которую президент и Верховная рада не приняли.

Зеленский дал спецслужбам две недели, чтобы найти тех, кто организовал прослушку членов правительства.

Телеканал "1+1" начал вещание на Украине в 1995 году. СМИ принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. На телеканале выходила программа студии "Квартал-95", в которой до своего избрания президентом работал Владимир Зеленский.