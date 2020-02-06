Удальцову согласовали митинг, посвящённый поправкам в Конституцию

Мэрия Москвы согласовала организации "Левый фронт" и её лидеру Сергею Удальцову митинг, посвящённый поправкам в Конституцию России. Он пройдёт 15 февраля на Суворовской площади столицы.

Официальное название митинга – "За проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену развития власти", однако, по словам Сергея Удальцова, главное требование акции – "остановить ползучую узурпацию власти под видом конституционной реформы". Лидер "Левого фронта" заявил, что пригласит к участию в митинге всех, кто разделяет это требование.

Ожидается, что протесту против изменений в Конституцию будет посвящён и марш памяти Бориса Немцова в Москве. Заявители хотят провести его 29 февраля.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший боевиками так называемой "Донецкой народной республики" писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, известные артисты и режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Группа уже предложила ввести в Конституцию больше ста новых пунктов, среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.