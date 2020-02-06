В православных храмах Крыма молятся "о ниспослании влаги"

В аннексированном Крыму в православных храмах Симферопольской и Крымской епархии начали проводить молебны "о ниспослании влаги", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу епархии.

В пресс-службе отметили, что молебны организованы по просьбе российской администрации полуострова, представитель которой обратился в епархию на прошлой неделе. Его фамилию и должность в церкви не уточнили.

Накануне глава российской администрации Симферополя Елена Проценко объявила о том, что с 10 февраля жители города смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной – только утром и вечером. Такую меру власти объяснили отсутствием осадков, из-за чего уровень воды в местном водохранилище оказался в два раза ниже обычного. "Запасов воды, которые питают Симферополь, недостаточно для того, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город", – пояснила Проценко.

В среду вечером появилось сообщение, что ограничение подачи воды откладывается, так как дожди всё же начались.

В целом водохранилища полуострова заполнены на 37 процентов. Этих запасов, в случае отсутствия осадков, хватит на три-четыре месяца.