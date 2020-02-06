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В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе

Рабочий среди кроватей, установленных для заражённых коронавирусом. Стадион в Ухани временно переоборудован в больницу. Китай, 4 февраля 2020

Из-за коронавируса нового типа умер врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, сообщает газета Global Times. В конце декабря офтальмолог предупреждал о новом коронавирусе и сам им заразился.

30 декабря 2019 года Вэньлян рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идёт о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии, однако позже доктор отметил, что тип вируса ещё не определён.

3 января доктора вызвали в отдел полиции. Там ему объявили выговор за "распространение слухов в интернете" и "нарушение общественного порядка".

Ли продолжил работу в больнице. К нему на приём пришла пациентка, у которой обнаружили новый тип коронавируса. Позднее, в феврале, медицинский тест показал, что Вэньлян заражён.

После того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции и признал, что Ли Вэньляну стоило поверить.

Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни.

Китайские деревни строят баррикады
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Китайские деревни строят баррикады

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К 6 февраля 2020 года эпидемия распространилась на территории более 20 стран. Число погибших от коронавируса достигло 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. 1200 человек выздоровели.

В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.

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