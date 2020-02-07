Правительство подготовило законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося. Об этом пишет "Коммерсантъ", ранее об этом сообщало РБК.

Соответствующие поправки в закон "О гражданстве РФ" уже почти готовы и могут быть внесены в Госдуму в феврале.

По словам депутата Леонида Калашникова, входящего в рабочую группу по реализации концепции государственной миграционной политики, в закон о гражданстве могут внести и другие изменения. В частности, отменить норму о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункт о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

В конце января 2020 года МВД выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.



Подготовившая поправки Рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Задача этой группы - привлечь в Россию как можно больше новых граждан, от 5 до 10 миллионов.

Принятая до 2025 года Концепция государственной политики "предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать". В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о расширении упрощённого порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.