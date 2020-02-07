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Правительство разрешит не отказываться от иностранного гражданства при получении российского

Правительство подготовило законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося. Об этом пишет "Коммерсантъ", ранее об этом сообщало РБК.

Соответствующие поправки в закон "О гражданстве РФ" уже почти готовы и могут быть внесены в Госдуму в феврале.

По словам депутата Леонида Калашникова, входящего в рабочую группу по реализации концепции государственной миграционной политики, в закон о гражданстве могут внести и другие изменения. В частности, отменить норму о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункт о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

В конце января 2020 года МВД выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.

Подготовившая поправки Рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Задача этой группы - привлечь в Россию как можно больше новых граждан, от 5 до 10 миллионов.

Принятая до 2025 года Концепция государственной политики "предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать". В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о расширении упрощённого порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.

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