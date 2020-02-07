В Екатеринбурге прибывших из Китая поместят в карантинную зону

В Екатеринбурге создана карантинная зона для наблюдения за потенциальными носителями коронавируса. Разместить в ней на двухнедельный карантин планируют тех, кто прибыл недавно из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области.

Площадку для наблюдения свердловские власти создают на базе оздоровительного центра "Бодрость". По данным Роспотребнадзора, создание карантинной зоны началось в минувший четверг. В санатории агентству "Интерфакс" подтвердили информацию и отметили, что все его постояльцы уже выселились.

Изоляционные зоны обустраиваются во всех российских регионах в связи с постановлением главного государственного санитарного врача, отметила эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич. По её словам, в них планируют размещать граждан Китая, наблюдать за ними будут в течение 14 дней.

5 февраля первые два самолёта из Китая с эвакуированными из-за эпидемии коронавируса россиянами приземлился в тюменском аэропорту Рощино. Всего прибыло 144 человека. Соббщалось, что Заболевших среди прилетевших нет. Всех их доставили в специально оборудованный центр на карантин.

На фоне вспышки нового типа коронавируса цены на медицинские маски выросли почти во всех регионах России. На Дальнем Востоке, по данным Федеральной антимонопольной службы, стоимость масок выросла в 2–2,5 раза, в отдельных регионах зафиксирован десятикратный рост.

Ранее в феврале вице-премьер России Татьяна Голикова признала дефицит медицинских масок и противовирусных препаратов в ряде аптечных сетей. Также она сообщила о серьёзном росте цен на данные товары, в некоторых случаях – в сто раз.

Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей и менять их на новые каждые два-три часа. В ведомстве отметили, что во время пребывания на улице от масок можно отказаться.