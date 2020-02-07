Кузьминский районный суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии героиню статьи издания "Батенька, да вы трансформер" Анну Глазову. Её обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Глазова не присутствовала на оглашении приговора, её объявили в розыск.

Анну Глазову задержали в рамках дела о незаконном обороте наркотиков в конце января 2019 года. СМИ сообщали, что полицейские нашли у неё прозрачную банку с веществом серого цвета. В МВД заявляли, что это героин. С февраля прошлого года Глазова находилась в СИЗО, летом её отпустили под подписку о невыезде. Дело возвращали в полицию из-за нарушений.

Глазова была героиней материала издания "Батенька, да вы трансформер" про употребление наркотиков. Она рассказывала, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне.

Публикация текста вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, некоторые читатели, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков.

В "Батеньке" считают, что материал о героиновой зависимости не создавал положительного образа людей, употребляющих наркотики. Кроме этого, журналисты настаивают на том, что в статье о Глазовой не было информации о способах изготовления и приобретения наркотиков.

Роскомнадзор включил статью в реестр информации, запрещенной к распространению в России. Позднее доступ к статье заблокировало МВД.