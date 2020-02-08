Глава Минздрава: история про медбрата-убийцу оказалась фейком

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал фейком информацию о том, что в одном из госпиталей Кирова медбрат убивает ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "Интерфакс".

Мурашко заявил, что была проведена проверка, в ходе которой "подняли всю документацию", а медбрата, который якобы убивал пациентов, "пропустили через детектор лжи". По словам чиновника, распространившаяся в сети информация была опровергнута, однако она успела навредить репутации медиков.

6 февраля на форуме "Двач" один из пользователей рассказал, что работает в госпитале и убил более десяти содержащихся там ветеранов. Он утверждал, что отключал их от аппарата искусственной вентиляции лёгких, потому что ему нравится "причинять умирающим людишкам мучения". Пользователь также выложил фотографию халата и бейджа, которые якобы ему принадлежат. Воспользовавшись открытыми данными, другие пользователи форума предположили, что рассказавшим об убийствах человеком может быть анестезист одного из госпиталей Кирова.

В региональном Минздраве "Коммерсанту" сообщили, что работник, имя которого назвали пользователи "Двача", заявляет, что не писал подобных сообщений на форуме и стал жертвой пранкеров.