В Москве задержаны участники акции против систем распознавания лиц

В Москве у здания администрации президента задержали не менее четырёх участников акции против использования системы распознавания лиц. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Среди задержанных, по данным DOXA, художница Катрин Ненашева и студенты Высшей школы экономики: Семён Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова.

Активистов везут в отдел полиции. Им вменяют участие в несогласованной акции.

О запуске акции "Следуй" стало известно в конце января. Организаторы предлагают наносить грим как символ несогласия с "введением непрозрачной системы распознавания лиц".