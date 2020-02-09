В Москве задержаны участники акции против систем распознавания лиц

В Москве у здания администрации президента задержали не менее четырёх участников акции против использования системы распознавания лиц. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Среди задержанных, по данным DOXA, художница Катрин Ненашева и студенты Высшей школы экономики: Семён Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова.
Активистов везут в отдел полиции. Им вменяют участие в несогласованной акции.
О запуске акции "Следуй" стало известно в конце января. Организаторы предлагают наносить грим как символ несогласия с "введением непрозрачной системы распознавания лиц".
- Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Также в январе стало известно, что Москва потратит ещё два миллиарда рублей на оборудование для системы распознавания лиц.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.