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В Москве задержаны участники акции против систем распознавания лиц

В Москве у здания администрации президента задержали не менее четырёх участников акции против использования системы распознавания лиц. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Среди задержанных, по данным DOXA, художница Катрин Ненашева и студенты Высшей школы экономики: Семён Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова.

Активистов везут в отдел полиции. Им вменяют участие в несогласованной акции.

О запуске акции "Следуй" стало известно в конце января. Организаторы предлагают наносить грим как символ несогласия с "введением непрозрачной системы распознавания лиц".

  • Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Также в январе стало известно, что Москва потратит ещё два миллиарда рублей на оборудование для системы распознавания лиц.

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