Опрос: 64% россиян готовы голосовать за поправки в Конституцию

Больше половины россиян (64 процента) заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если бы оно прошло в ближайшее воскресенье. 72 процента из них высказались за поправки, 13 процентов выступили против, а 15 процентов затруднились ответить. Это следует из данных опроса "Левада-центра", который был проведен по запросу Фонда по развитию гражданского общества.



Среди предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию, по мнению россиян, самыми важными оказались введение обязательной индексации пенсий (92 процента) и закрепление минимального размера оплаты труда (83 процента).



64 процента респондентов поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками. Более половины россиян (58 процентов) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета.84 процента россиян готовы проголосовать за приоритет российского права над международным.

Ранее согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79 процентов россиян назвали предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными, 16 процентов считают иначе. Наибольшее одобрение вызвали социальные инициативы. Так 91 процент россиян поддерживает предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат и установление МРОТ не ниже прожиточного минимума.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.​