Голоса предков. Артемий Троицкий продвигает горловое пение

Хедлайнеры сто пятьдесят третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из разных стран и континентов, работающие в технике горлового пения. Рок-критик Артемий Троицкий свидетельствует, что эти протяжные песни завоёвывают всё новые и новые творческие пространства.

Наряду с итальянским оперным бельканто, центральноазиатское "горловое пение" – характерный и легко узнаваемый вокальный стиль. И уж точно едва ли не самый необычный. Классическая школа вокала требует специальной постановки голоса, также исполнители-горловики вырабатывают особую технику пения. Не вдаваясь в массу важных деталей, скажу, что такая техника позволяет исполнителю, оперируя возможностями горлового резонанса, издавать одновременно два и более звуков, так называемых обертонов. В англоязычной терминологии употребляют как просторечное throat singing, так и более научное overtone singing. Техника эта древняя, имеет более десятка разновидностей, обусловленных как особенностями звукоизвлечения, так и географическими обстоятельствами. Основные центры горлового пения: Монголия/Бурятия и Тыва/Алтай/Якутия. Отдельные очаги издревле имеются среди эскимосов Чукотки и Канады, в Лапландии, на острове Сардиния и даже в Южной Африке.



На карту world music, даже слегка зацепив поп-сцену, горловое пение попало во многом благодаря усилиям американского этномузыковеда Теодора "Тима" Левина. С конца 1970-х годов он путешествовал по Средней Азии и Сибири; особенно увлёкся Тывой и организовал в начале 1990-х первые гастроли тамошнего вокально-инструментального квартета "Хуун-хуур-ту" в США. Звучала группа невероятно экзотично и тут же привлекла внимание университетской публики, адептов философии new age и всевозможных музыкальных снобов. Ансамбль существует до сих пор, активно гастролирует и иногда участвует в академических и поп-проектах. Самый известный из них – "мультикультурная" и мультижанровая оратория московского композитора Владимира Мартынова "Дети Выдры".

Владимир Мартынов. Оратория "Дети Выдры"

Ещё одна суперзвезда горлового пения – тувинский электрогитарист и вокалист Альберт Кувезин. Если "Хуун-хуур-ту" добросовестно и проникновенно исполняют в акустике старые народные песни и сказания, то Кувезину чистая этника быстро наскучила (хотя он стоял у истоков "Хуун-хуур-ту"), и этот исполнитель затеял эксперименты, причём в высшей степени удачные, на стыке традиционной вокальной техники "каргыраа" и современных стилей рока и электроники. Его группа "Ят-ха", существующая с 1993 года, записала полдюжины очень разнообразных и всегда интересных альбомов и пожала богатый урожай престижных международных премий. В последние годы Кувезин совмещал работу депутата с игрой и продюсированием отличной молодой этно-рок-группы "Хартыга", записи которой уже звучали в нашей программе.

Для вас поёт и играет группа "Хартыга"

Полагаю, что именно смелые вылазки Алика Кувезина в сопредельные музыкальные пространства вдохновили многие актуальные проекты, представляющие горловое пение в разных стилистических аспектах и разных точках планеты. Рад познакомить вас с самыми свежими из них.

Udu с композицией Pijok

Udu – группа литовских музыкантов во главе с Лауритой Пеленюте плюс бурятский горловик Александр Архинчеев. Познакомились они на фолк-фестивале в Казахстане два года назад и уже выпустили очень симпатичный первый альбом в стиле, я бы сказал, фолк-фьюжн.

Equus ft. Bukhu с композицией "60 белых скакунов"

Австралийская (!) группа Equus играет достаточно стандартный весёлый фолк-рок, но с неожиданным экзотическим привкусом, который вносит их монгольский солист Буху, мастер самой распространённой из горловых техник – "хоомеи".

Auli и Бацориг Ваанчиг

Пожалуй, наиболее впечатлившая меня из "обертоновых" новинок: суперэнергичная совместная работа ансамбля латвийских барабанщиков и волынщиков Auli и монгольского певца Бацорига Ваанчига под названием "Голоса предков". Тот редкий случай, когда две очень далёкие культуры соединяются абсолютно органично, так, что швы незаметны...

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 153):

1. Adult (USA). Perversions of Humankind, LP This Behaviour

2. Cimarron (Colombia). Autentica llanera, LP Orinoco

3. Randall Dunn (USA). Something About That Night, LP Beloved

4. GP & PLS (Denmark). Sug den sidste lit, LP Pro monarkistiks extratone

5. Ohmme (USA). Water, LP Parts

6. Udu (Lithuania/Russia). Pijok, LP Udu

7. Vladimir Martynov/Huun Huur Tu (Россия). Oske cherde, LP Children of the Otter

8. Equus ft. Bukhu (Australia/Mongolia). 60 White Horses, LP Tailwind Home

9. Auli ft. Batzorig Vaanchig (Latvia/Mongolia). Hunnu guren, LP Senču balsis

10. Marissa Nadler (USA). For my Crimes, LP For My Crimes

11. Marissa Nadler & Stephen Brodsky (USA). For the Sun, LP Droneflower

12. Tvam (UK). Bitplain, LP Psuchic Data

13. Olivia Louvel (UK). Conversations with Magic Stones, LP Sculptor