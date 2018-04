Украина рок-н-ролльная: Стартап "Молодость"

Хедлайнер шестьдесят шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – современные украинские музыканты. Как верно напоминает рок-критик Артемий Троицкий, украинская легкая музыка всегда была известна и популярна в России, но политические события последних лет создали в отношениях между двумя странами и народами существенные культурные препятствия.

Отдельные украинские артисты – от Верки Сердючки, он же Андрей Данилко, до девичьей группы "ВИА Гра" и рокеров из "Океана Эльзи" – имели в России огромный успех. Когда у Украины оттяпали Крым, когда Россия спровоцировала и поддержала конфликт в Донбассе, началиcь всяческие последствия – не только военные и политические, но и в области культуры. Украинские артисты, в огромном своем большинстве, прекратили в России гастролировать (и я, кстати, считаю, что они совершенно правильно поступают). А многие российские артисты, которые считают, что в Киеве правит "фашистская хунта", отказались от поездок в Украину. Их право, конечно. В общем, отношения расстроились... Сейчас в России украинские артисты почти не слышны, если не считать каких-то убогих попсовичек в нижнем белье. Практически неизвестна в России новая украинская музыка, и я попытаюсь до некоторой степени этот пробел восполнить.

Начнем с группы, которая базируется не то в Харькове, не то в Днепре (бывшем Днепропетровске). Во всяком случае, один ее лидер, Антон Слепаков, – из Днепра, а второй, Валентин Панюта, – из Харькова. Слепаков пел и играл в группе "Я и Друг мой Грузовик", Панюта – в группе "Люк". Имеется в группе "Вагоновожатые" и третий музыкант – Станислав Иващенко. Вместе эта троица выпустила несколько мини-альбомов и один полноценный альбом. Хочу представить вам самую новую запись, с четвертого мини-альбома, который называется "Стартап Молодость". Выбрал я с него трек "Эффект лестницы".

Киевская группа The Erised поет на английском языке. Музыканты подписали контракт с небольшой независимой лондонской фирмой грамзаписи Med School. В группе шесть человек, солистка и главный идеолог коллектива – Соня Сухорукова. The Erised выпустили первый альбом под названием Room 414, "Комната 414", слушаем с этого альбома песню In My Car. Свой стиль The Erised называют "фьючерпоп", "футуристический поп", что вполне соответствует действительности.

Стиль киевской группы 5 Vymir – нормальный мейнстримовский рок с уклоном в брит-поп. Руководит 5 Vymir, точнее сказать, фронтменом группы является Константин Почтарь, он поет и играет на гитаре. Все песни 5 Vymir – строго на украинском языке. Послушаем композицию "Ламай".

Следующая наша группа называется "Онука". Вы ее могли видеть, поскольку, когда в Киеве проходил финал конкурса Eurovision, "Онука" выступали в шоу-кейсе, то есть заполняли паузы между выступлениями участников. Онука в переводе с украинского языка означает "внучка". И в самом деле, солистка группы Наталья Жижченко – внучка известного украинского фольклориста. Группа возникла в 2013 году. Постоянные ее участники – эффектная Наталья Жижченко, вокалистка и лицо группы, и человек, который вообще с группой на сцене не выступает, зато ее продюсирует, менеджирует и так далее, в том числе снимает ее видеоклипы, Евгений Фролов. Стиль Онуки я бы обозначил как электро-фолк, то есть, в принципе, это группа преимущественно "цифрового" звучания, но с явными фольклорными элементами. Представлю вам песню Look, которую я нашел на дебютном альбоме этого коллектива, альбом так и называется – "Онука". Эта группа поет на английском и украинском языках, и последняя запись – ипишка под названием Vidlik, которая, как сказано на сайте группы, посвящена теме Чернобыля и вообще навеяна радиоактивными ужасами.

Пожалуй, самая любимая из всех услышанных мною украинских новых групп называется Vivienne Mort, тоже из Киева. Во главе коллектива – Даниэла Заюшкина. Существует группа довольно давно, с 2007 года. Стиль довольно эклектичный и при этом очень необычный – какой-то такой готическо-психоделический фолк-рок, что ли. Предлагаю вашему вниманию трек с их пятого мини-альбома Rósa, песня "Хто ти такий?", "Кто ты такой?".

Закончим экскурсию по новой украинской музыке записью единственной из всех представленных сегодня групп, которая в России известна хорошо. Точнее, была известна хорошо, поскольку сейчас отношения у группы "Бумбокс" с российским истеблишментом тоже разладились. Лидер группы Андрей Хлывнюк вступил в полемику со своим приятелем из России Бастой, который попенял товарищу на политическую ангажированность. Естественно, Андрей Хлывнюк ответил. "Бумбокс" на российской сцене, по-видимому, стали персонами нон грата, а в Украине их карьера успешно продолжается. Последние записи "Бумбокса" – это мини-альбом под называнием "Голый король", заглавную песню с которого мы прямо сейчас и послушаем.

