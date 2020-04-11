"Скорее бы добили коммунистов". Голоса из Соловецкой тюрьмы

Председателю Совета министров СССР тов. Маленкову Г. М.

от Марии Элизбаровны Кебадзе-Гепнер, прож. в г.Тбилиси, по ул.Ак. Церетели, дом №15.

Заявление

Сын мой, бывший студент 5-го курса Московского Архитектурно-строительного института, Леонид Иванович Гепнер 3-го ноября 1934 года по неизвестной мне причине был арестован и осужден сроком на 10 лет. Он находился сперва в Сороках, а потом в Соловках. До 1938-го года я с ним переписывалась, но после этого не имею от него никаких вестей.

На мои неоднократные запросы получала один и тот же ответ, что он переведен в дальневосточные лагеря без права переписки.

И вот, вместо 10 лет он находится в ссылке уже 20 лет.

Мой муж был преподавателем физики, умер он в 1922 году от сыпного тифа. Я, овдовев, самоотверженно работала помощником врача. В тяжелых условиях растила своего сына. Учился он хорошо. В Московский институт перевелся в 1931 году и вот, когда уже заканчивал учебу, тогда случилось с ним это несчастье.

Теперь я старая, больная женщина, личная пенсионерка. От горя у меня на нервной почве произошло кровоизлияние в глаз и пока я совсем не потеряла зрение, прошу Вас, сжальтесь надо мною и верните мне моего единственного сына, чтобы я смогла увидеть его перед смертью, и он бы похоронил меня.

Если же по какой-либо причине нельзя его освободить, прошу сообщить его здоровье и разрешить переписку.

М.Э. Кебадзе-Гепнер

5 июля 1954 года.



После смерти диктатора И. Сталина у родных и близких репрессированных возродилась надежда на воссоединение, несмотря даже на то, что со многими связь была потеряна не один год назад. Перед вами одно из обращений родственников в высшие советские инстанции. Думаю, вы обратили внимание на рукописные пометки на письме несчастной матери. Она расписалась в том, что ее устно уведомили о смерти сына, наступившей 1 июля 1943 г.

А теперь обратимся к служебной документации органов МВД касательно аналогичного запроса:

…НАШЕЛ:

Заявительница просит сообщить о судьбе ее отца – Петрова Ивана Петровича.

Проверкой по 1 спецотделам МВД СССР и УВД ленинградской области установлено, что Петров Иван Петрович, 1902 года рождения, уроженец гор. Москвы был осужден выездной сессией Днепропетровского облсуда 3/9 – 1935 года по ст.97,99 УК на 5 лет лишения свободы, находясь в заключении в Соловецких лагерях, вторично осужден Тройкой УНКВД Ленинградской области 10/10 – 1937 года к ВМН, приговор приведен 4/11 – 1937 года.

Руководствуясь указаниями КГБ при СМ СССР №108сс от 24/8 – 1955 года и МВД РСФСР №3/7337 от 22/9 – 1955 года,

ПОЛАГАЛ БЫ:

Через паспортно-регистрационный отдел Управления Милиции гор. Ленинграда оформить регистрацию смерти гр.Петрова Ивана Петровича, указав, что он умер в местах заключения 2/2 – 1943 года от перитонита, о чем сообщить родственникам осужденного и произвести отметки в 1-х спецотделах МВД СССР и УВД Ленинградской области.

Пом.оперуполномоченного 1 спецотдела

Старший лейтенант Семашко

Здесь уже всё названо своими именами: ложь, преступление и жестокость громоздятся друг на друга.

Судьбы двух жертв советских репрессий – Гепнера и Петрова – имели схожий трагический финал. Оба они, только с разницей в месяц – Гепнер 8 декабря 1937 г., угодили в т. н. "Соловецкий поток".

История его достаточно документирована и хорошо изучена. Неоценимый вклад в расследование одного из преступлений Советской власти и ее карательного оружия внесли Юрий Дмитриев, Ирина Флиге, Анатолий Разумов, Ольга Бочкарева и другие историки и общественные деятели. В частности, в результате архивных, краеведческих и полевых разысканий в районе Медвежьегорска (Карелия) – в урочище Сандармох были обнаружены захоронения уничтоженных НКВД в 1937–1938 гг. людей. Поскольку отечественные органы власти тщательно скрывали следы многих своих преступлений, совсем не случайным кажется уголовное преследование и одного из главных расследователей – Юрия Дмитриева.

Вот канва истории "Соловецкого потока". 3 июля 1937 г. Сталин направил в Наркомат внутренних дел и региональным партийным руководителям телеграмму по решению Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94 "Об антисоветских элементах" от 2 июля. 30 июля нарком Н. Ежов подписал совершенно секретный приказ НКВД № 00447 (Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов"). На основании этого преступного документа было арестовано и репрессировано более 1 млн. 700 тыс. человек. Приказ регламентировал количественные и качественные показатели лиц, подлежащих репрессиям; порядок следствия и судопроизводства (фактически речь шла о фальсификации правосудия).

16 августа 1937 г. нарком Ежов подписал директиву №59190 начальнику УНКВД Ленинградской области Заковскому; краткое ее содержание:

С 25 августа начать и в два месяца закончить операцию по репрессированию к/революционных элементов из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ. Всех перечисленных к репрессированию после рассмотрения дел на Тройках при УНКВД – расстрелять. Для Соловецкой тюрьмы утвердить лимит для репрессирования 1200 человек. Установить порядок рассмотрения дел Тройками: начальники тюрем ГУГБ представляют на основании материалов оперативного учета и личных дел подробную справку на каждого, подлежащего репрессии, члены Тройки выносят приговор и заносят его в протокол. Приговоры исполняют специальные команды под личным руководством начальника тюрьмы или его помощника по оперативной части.

Нетрудно заметить, что обвиняемые приговаривались к смерти даже без предъявления обвинения, не говоря о подобии судебной состязательности. В соответствии с этой директивой Тройка УНКВД Ленинградской области в составе Заковского (расстрелян 29.08.1938, в реабилитации отказано), Гарина (умер своей смертью в 1940), Позерна (расстрелян 25.02.1939, реабилитирован в 1957), позже Литвина (застрелился 12.11.1938) и секретаря Егорова (умер своей смертью в 1951) подписала в октябре 1937 – феврале 1938 гг. девять протоколов (№№ 81–85, 134, 198, 199, 303). По этим документам было осуждено на смерть 1825 человек – лимит чекисты превысили уже в конце ноября 1937 г., ведь они работали в стране перевыполнения планов. Мотивировки осуждения в протоколах были стандартные:

Дело №103007-37 г. Оперативной части Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР на 182 человека, осужденных на разные сроки за к.-р. троцкистскую , террористическо-шпионскую деятельность, которые, оставаясь на прежних к.-р. позициях, продолжают вести среди осужденных к.-р. троцкистскую работу и высказывают террористические намерения (протокол №82 от 9 октября 1937).

Дело №103018 Оперативной части Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР – на 22 человека, ранее осужденных на разные сроки за к/р. троцкистскую деятельность, которые оставаясь на к/р. позициях, продолжают заниматься среди заключенных к/р. троцкистской агитацией и имеют намерения по освобождении вновь повести борьбу против Партии и Правительства.

Эти групповые "дела" формировались тюремным начальством и тройкой совершенно произвольно, иначе говоря, попросту фальсифицировались. Об этом писали в своих протестах прокуроры и постановлениях суды в ходе посмертной реабилитации:

В качестве примера документации, представляемой лагерной и тюремной администрацией Тройке УНКВД, можно привести бумаги из архивно-следственного дела содержателя гостиницы Тян-Си-Чана, репрессированного в 1928 г.:

В Соловецкой тюрьме над справками/характеристиками "трудились" начальник Апетер (расстрелян 22.8.1938, в реабилитации отказано) и его помощник по оперчасти Раевский (репрессирован в 1939–1947, реабилитирован в 1955).

Еще в 1990-е годы сотрудники "Мемориала" Надежда Александрова, Вениамин Иофе, Сергей Кривенко, Ирина Флиге получили разрешение скопировать архивно-следственные дела на заключенных Соловецкой тюрьмы, расстрелянных по протоколам Ленинградской тройки, которые отложились в УФСБ Архангельской. В настоящий момент в архиве московского "Мемориала" находятся неполные копии 170 архивно-следственных дел на расстрелянных.

Содержание дел расстрелянных носит более или менее стандартный вид. Начальник тюрьмы представлял тройке учетно-статистическую карточку и справку/характеристику на заключенного, в которой перечислялись его сфальсифицированные преступления и иные проступки, выписка из протокола обвинительного приговора. Нередко прилагался сам приговор, по которому з/к отбывал на Соловках, а также выдержки из лагерных агентурных сводок. Позже в дело добавлялся акт о расстреле, в дальнейшем, в 1950-е гг. появились документы, касающиеся розысков жертвы и его реабилитации.

Чтение содержимого этих тоненьких папок помогает не только узнать некоторые подробности советских репрессий, но и проникнуть в мир советского человека 30-х гг.

Итак, все погубленные девятью протоколами уже были репрессированы режимом. За что?

Зиганнур Хамидуллин, родился в 1910-м, студент, осужден на 10 лет в 1934, расстрелян 8 декабря 1937 г.

Постановление [12 августа 1933]

Об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения

Называл т. Сталина Армянином, Шашлыком и говорил, что Сталин раньше выкачивал молоко, а теперь высасывает кровь



Апастово. 11 августа 1933 г. Я, уполномоченный Апастовского р-а Козырев, рассмотрев следственный материал по делу №_ и приняв во внимание, что гр-н д.Бурнашево Апастовского района Татарской республики Хамидуллин Зиганнур (самовольно менявший свое имя на ДЖИ) достаточно изобличается в том, что он, Хамидуллин, студент Московских Высших Инженерно-технических курсов, приехавший в июне месяце с.г. на каникулы в свою деревню Бурнашево, систематически занимался распространением провокационных слухов, что Украина охвачена голодом, вел антисоветскую агитацию среди населения, говорил, что Соввласть скоро уничтожится, доказывая населению, что Каутский и Гитлер проводят правильную политику, в то же время всячески оскорблял и дескритировал вождей нашей Партии, К.Маркса и Тов. Сталина. Называл т.Сталина Армянином, Шашлыком и говорил, что Сталин раньше выкачивал молоко, а теперь высасывает кровь; смотря на Портрет т.Сталина, говорил "И когда же я тебя убью собственными руками". Противодействовал Колхозному строительству и Колхозным работам. Умышленно уменьшил урожайность колхозных хлебов до 4-х центнеров с га.

Кириллов Андрей Васильевич, род. в 1897 в Ивановской обл., окончил МГУ и ХТИ, работал ст.инженером в ЭлектроХимМете, женат, трое детей, жили в Москве (пл. Свердлова, 3), арестован 26 апреля 1934, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ от 20 мая 1934 на 10 лет ИТЛ; протоколом №303 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 февраля 1938 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 17 февраля 1938. Проходил по "Делу литературного антисоветского кружка и журнала", другие обвиняемые: Никита Николаевич Руднев, брат Аркадий Васильевич Кириллов, Вадим Байчер (Основная вина во всех происходящих сейчас мучениях лежит на Сталине). В приговоре упоминается памфлет Андрея Кириллова об отсутствии свободы слова и критики – Разговор осла с Христом.

Будучи завербован Скотланд-Ярдом систематически осуществлял шпионаж в пользу англ. разведки



Глущенко Тимофей Игнатьевич, род. в 1888 в Полтавской губернии, член ВКП(б), был директором-распорядителем Шипс-Аркоса в Лондоне, до ареста председатель комиссии по закупке пароходов для Совторгфлота в Америке, жил в Ленинграде, женат, в семье один ребенок; арестован 10 апреля 1930, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ постановлением Коллегии ОГПУ от 6 июня 1931 г. по ст. 58-6,7; протоколом №85 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 октября 1937 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 1 ноября 1937.

Справка нач. Соловецкой тюрьмы ГУГБ Апетера на Глущенко Тимофея Игнатьевича: В 1925 г. будучи завербован Скотланд-Ярдом систематически осуществлял шпионаж в пользу англ. разведки информируя последние о секретных мероприятиях по линии Коминтерна, о командировках в Англию отв.советских работников, о характере командировок, о важнейших секретных распоряжениях, получ. советскими организациями в Англии и др.секретных данных СССР.

Урманчаев Асхат Каримович, род. в 1914, проживал в колхозе "Кзыл-Маяк" Омской области, студент Омского сельскохозяйственного института, холост; арестован 2 января 1935, осужден 3 июня 1935 ВТ СибВО на 10 лет ИТЛ; протоколом №303 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 февраля 1938 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 17 февраля 1938. Из приговора 1935 г.:

Вытащил из печи горячую клюку и замахнулся на висячий портрет т. Сталина



2 декабря п/г обвиняемый Урманчаев после получения сведений об убийстве т.Кирова, в общежитии (Омск, Загородная Роща, общежитие №6) в присутствии других студентов высказался о необходимости "покалечить т.Сталина". Тогда же, подстрекаемый обвиняемым Тутолминым словами "вон, иди Сталину выжги глаза", – Урманчаев вытащил из печи горячую клюку и замахнулся на висячий портрет т.Сталина со словами: Хотя бы твой портрет покалечить.

Об умонастроениях заключенных позволяют судить агентурные сводки особистов и донесения завербованных ими лагерников. Вот что они говорили о советской жизни по обе стороны колючей проволоки, как сравнивали ее с жизнью заграничной.

Ботин Иван Павлович, род. в 1881 в д. Зубово Иваново-Промышленной области, женат, пом. бухгалтера в Леспромхозе г.Переславля-Залесского; арестован 5 ноября 1935, осужден постановлением ВКВС от 27 февраля 1936 по ст.58-12 на 5 лет ИТЛ; протоколом №134 тройки УНКВД по Ленинградской области от 10 ноября 1937 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 8 декабря 1937.

Агентурное донесение группы СПО III-й части 8-го Соловецкого отделения ББК

Принято: уполномоченный Кузьмичев. Источник "Товарищ" 20/8 – 37 года

Всюду в России воздух испорчен гниющими трупами людей расстрелянных, умерших в социалистических казематах



з/к Лукашев (2-я трудколонна, ком.№11) 14-го августа обращаясь к з/к Ботину (та же трудколонна и камера) сказал: "садись на окно, пока на него не повесили деревянный намордник. Подышим свежим воздухом".

Ботин: "где ты нашел свежий воздух, не только у нас на Соловках, но и всюду в России воздух испорчен гниющими трупами людей расстрелянных, умерших в социалистических казематах".

Лукашев: "я от Советской власти не жду милости, точно так же как и она в будущем пусть не ждет от меня ее".

Лобас Валентин Иванович, род. в 1913 в г. Харбине, семья – родители и сестра 14 лет, работал на КВЖД, затем до 20.09.1935 слесарем на ст. Морозовка ЮВЖД НКВД. Арестован и осужден ОС НКВД 7 января 1936 на 5 лет ИТЛ, отбывал срок в ББК ИТЛ; протоколом №303 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 февраля 1938 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 17 февраля 1938.

Агентурное донесение о/уполн. Соловецкой тюрьмы сержанта ГБ Пантелеева от 2 января 1938:

Полет Чкалова такой же добровольный, как моя поездка в тюрьму



Ист. "Гайсин": Живущий во 2 т/к з/к Лобас В.И. – бывший харбинец, открыто выражает свое сожаление приездом в СССР. Все факты из жизни лагеря и воли, о которых он читает в газетах, он сравнивает с жизнью в Харбине, находя, что во всех случаях жизнь за границей во много раз лучше, чем в СССР. По его мнении, работая в Харбине даже на низкооплачиваемых должностях, он мог бы прожить лучше, чем рабочий в СССР. Какой я был дурак, что послушавшись советов лжецов, приехал в СССР.

Источнику дано задание вести дальнейшее наблюдение, фиксировать все к/р.выступления.

Из Справки вр. нач. Соловецкой тюрьмы на Лобаса В.И.:

Утверждает, что в Советском Союзе построено все на принуждении, что полет Чкалова, Белякова и Гайдукова такой же добровольный, как моя поездка в тюрьму.

Снова из дела Тимофея Глущенко (сведения о нем см. выше).

Меморандум №1/4

По делу формуляр на з/к Глущенко Тимофея Игнатьевича

По состоянию на 8 июля 1932 г.

…25/6 Глущенко на квартире у Воейкова рассказывал, что он работал за границей представителем Сов.-Торг.Флота, где в процессе своей работы убежден, что Европа и Америка в отношении своих военно-морских дел стоят выше и несравненно, чем СССР. "Те корабли и пароходы, которые покупаются Советским правительством для пополнения своего флота, исключительно расплата происходит золотом, между тем, Форд также скупает эти же суда, которые идут на переоборудование автомашин, и по мнению Форда, эти суда можно отнести как "утиль", так что этим утилем запасается Советская страна".

Логичным в устах з/к был вывод о репрессивной сущности советского строя – он подкреплялся личным опытом:

Ильштейн Владимир Александрович, род. в 1898 в Днепропетровске, работал в "Оргметалле" в Москве; арестован 10 сентября 1932, осужден тройкой ПП ОГПУ 20 февраля 1933 по ст. 58-11 на 10 лет ИТЛ; протоколом №198 тройки УНКВД по Ленинградской области от 25 ноября 1937 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 8 декабря 1937.

Агентурное донесение группы СПО III-й части 8-го Соловецкого отделения ББК от 16 апреля 1936. Ист. "Братов"; пр. уполн. ОО Грен:

Хорошо живется только работникам НКВД. Верно говорят в Германии, что НКВД занимается вооруженным разбоем



з/к Сопилкин и Ильштейн, разговаривая у себя в общежитии, расхваливали жизнь за границей, причем з/к Ильштейн сказал, что когда он был в Германии, то очень хорошо себя чувствовал, ибо там людей зря в тюрьму не сажают. В России же во всем ощущается недостаток, и если кто для себя что-нибудь приобретет, то за это дают по 10 лет. И хорошо живется только работникам НКВД. Верно говорят в Германии, что НКВД занимается вооруженным разбоем.

Прокофьев Георгий Михайлович, родился в 1895 г. в г. Клин быв. Московской губ., юнкер, прапорщик в армии Колчака (Омск), вернулся из эмиграции в 1928 г., работал электромехаником на КВЖД , ст. Чжалайнорские копи; жена Лариса Сергеевна, 33 лет, адм. управления г. Хабаровска. Был арестован 17 сентября 1929 г., осужден 30 марта 1930 тройкой ПП ОГПУ в ДВК по ст. 58-4 к ВМН с заменой на 10 лет ЛС; отбывал срок в Бел.-Балт. ИТЛ.

Постановлением Управления Бел.-Балт. ИТЛ в мае 1937 г. Прокофьева лишили всех 951 раб. дней за время пребывания в лагере; протоколом №198 тройки УНКВД по Ленинградской области от 25 ноября 1937 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 8 декабря 1937.

Агентурное донесение от 24 апреля 1937 группы СПО III-й части 8-го Соловецкого отдел. ББК

Ист. "Евгеньев", пр. Монахов

Прокофьев Г.М.: Снятие у меня, у стахановца, зачетов меня поразило как громом. Ведь 6 мая я должен был освободиться. Семья ждет – вот приедет. Кому жаловаться? Как дальше жить? Ведь мне зачитывали по 46 дней и у меня набралось зачетов почти 3 года, я так ошеломлен, что не представляю себе, как я буду жить дальше. Если вводят новые правила, то они должны касаться только будущего, но не прошлого. Я чувствую себя ограбленным (плачет).

Рабочая сводка №8 на 12 сентября 1935 группы СПО III-й части 8-го Соловецкого отдел. ББК

Разве можно ожидать какой-либо милости от этих садистов-зверей?



8 сентября с.г. слесарь Электростанции з/к Прокофьев Георгий Михайлович в беседе с заключенными Бубновым, Петровым Л.И. и Осиповым рассказывал: В 1929 г. во время событий на КВЖД красноармейские части силой захватывали Китайскую территорию. В тех местах, вблизи Амура, жило много белогвардейцев, поселившихся там после изгнания их из Сибири. Жили они целыми деревнями вместе с семьями, и вот когда появились красные, то начали в полном смысле слова истреблять этих белогвардейцев, зверски издеваясь над ними и сметая артиллерийским огнем целые деревни на китайской территории. Только спустя уже некоторое время этих белогвардейцев, которые не успели уехать вглубь Китая, стали забирать в плен, и когда привезли в СССР, то всех мужчин сейчас же посадили в концлагеря. Вот вам и Советское правительство, о миролюбивых настроениях которого сейчас так много кричат. Они набрали миллионы людей, оторвали их от семейств с тем, чтобы посадить их в лагеря и заставить мучиться… разве можно ожидать какой-либо милости от этих садистов-зверей.

Далее, говоря о лагерной администрации, заявляет:

Они выпускают разные приказы и постановления о своем снисхождении и милости к заключенным только для того, чтобы об этом говорили и знали все, но на самом же деле по этим приказам ничего не делается, а население в лагере все прибавляется. Возьмите хотя к примеру тот факт, что с каждым привозят новые этапы довольно интеллигентной публики, попавшими сюда наверняка только за то, что где-нибудь сказали несколько слов о дороговизне и не совсем хорошей жизни, а то и просто стали жертвой кого-то, кто старался выслужиться.

с/с "Котов" - 10.09.1935.

Наиболее мыслящие жертвы ставили под сомнение собственно советский проект.

Чистяков Валентин Иванович, род. в 1913 в г. Медынь Калужской обл., проживал в Москве с отцом, ст. техник АСУ Кремля, арестован 16 января 1934, осужден 20 февраля 1934 тройкой ПП ОГПУ по ст. 58-8,10,11 на 10 лет ИТЛ, протоколом №303 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 февраля 1938 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 17 февраля 1938.

Агентурное донесение группы СПО 3-й части 8-го Соловецкого отделения ББК

Ист. "Яковлев" 1937 г.

Поймите, этот небывалый в мире гигантский эксперимент – утопия



23 марта с.г. з/к Чистяков Валентин Иванович, перелистывая книгу Сталина "Вопросы Ленинизма", сказал: Разве есть у нас свобода слова и печати? Конечно нет и быть не может. Разве вы можете написать в газетах что-либо без боязни быть схваченным и посаженным на долгие годы? Возьмите Францию. Там пишут, что угодно и кто угодно, ругай хоть самого президента, только волю рукам не давай. Сейчас вы себе представить не можете, какое разложение идет в Партии. Массы партийцев прямо заявляют, что невозможно идти дальше так вперед. Поймите, этот небывалый в мире гигантский эксперимент – утопия. Надо читать эти книги /указывает на книгу "Вопросы Ленинизма"/ не для того, чтобы смело их воспринимать. Я их читал, но читал для того, чтобы подвергнуть их критике, пропустить их свое самосознание. Я до глубины души не Советский человек и читаю такие книги только для того, чтобы познать лучше тех, кто является моим врагом.

Некоторые связывали свои надежды на изменение режима с грядущей войной.

Солодков Василий Алексеевич, род. в 1890 в д.Прудная Московской области, работал мл.пом. начальника 1-й исправительно-трудовой рабочей колонии, арестован 5 ноября 1933, осужден Коллегией ОГПУ 22 февраля 1934 к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ, отбывал наказание в Соловецкой тюрьме (ББК ИТЛ), расстрелян 17 февраля 1938 по постановлению тройки УНКВД по Ленинградской области от 14.02.1938.

Из Справки на Солодкова из Соловецкой тюрьмы:

14.10.1937. ист. "Ярва": з/к Солодков по вопросу изменения режима говорит "Теперь нас прижмут со всех сторон, это вызывается тем, чтобы коммунистам стало туго, то итальянцы, то японцы, то германцы нападают на них и бьют, скорее бы добили их всех – коммунистов, тогда вновь бы ожил народ".

Достаточно объявить войну большевикам, "как на Украине мгновенно вспыхнет повстание"



Хуторянский Владимир Яковлевич, род. в 1897 в Томашполе Винницкой области, женат, с одним ребенком, работал счетоводом, с 1922 г. священник Автокефальной церкви; арестован 1 января 1934, осужден тройкой при коллегии ОГПУ УкрССР (постановление от 27-28 февраля 1934) на 5 лет ИТЛ по ст.58-11; протоколом тройки УНКВД по Ленинградской области от 9 октября 1937 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 3 ноября 1937 в Сандармохе.

Агентурная справка от 5 октября 1934 г. уполномоченного 3 отдела Дмитлага НКВД Желиговского

По словам Хуторянского, достаточно объявить войну /СССР/ большевикам, "как на Украине мгновенно вспыхнет повстание. На колхозников большевикам не особенно приходится рассчитывать, хотя они популяризируют везде, что мол, большевики – друзья колхозников и колхозник – опора большевиков. Это иллюзия, ни больше ни меньше. Любой колхозник вонзит нож в спину первому попавшемуся коммунисту при первой возможности".

Было и небольшое число активных участников сопротивления, хотя и стихийного, Советской власти.

Бек Фердинанд Францевич, род в 1895, из немцев Поволжья, женат, двое детей, сапожник в с. Розенгейм (ст. Кашира, Саратовская область); арестован 31 декабря 1932, осужден постановлением Коллегии ОГПУ от 4 марта 1933 по ст. 58-9,10 к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ; протоколом №303 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 февраля 1938 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 17 февраля 1938.

Агентурное донесение группы СПО III-й части 8-го Соловецкого отделения ББК

"Товарищ" 3/11 – 1937 г.

У них безработные не хуже живут, чем у нас лучшие рабочие



2 ноября Бек Ф.Ф. в разговоре с Денисовым А.Ф. о предстоящих выборах в Верховный Совет сказал: "В Германии перед выборами не садят никого, а у нас не пересчитаешь. Хорошие выборы, если половина населения в тюрьмах и лагерях. Это называется демократией и Сталинским счастьем. Варварство – против которого надо бороться. Сфера влияния СССР за границей сокращается, в то время как сфера влияния фашизма разрастается. Советской республики, кроме России, нигде нет, а фашистских – в половине всех европейских стран; в Испании, в Германии были амнистии, у нас их боятся. Все приезжающие писатели сначала с восторгом отзываются о СССР, а после разочаровываются. У них безработные не хуже живут, чем у нас лучшие рабочие. Снова Бека поддержал Денисов.

24 или 25 октября Бек рассказывал, что работал на Каширской ГЭС, он бросил 2-х пудовую гирю в один из моторов ГЭС, и до сих пор не нашли виновника, хотя на допросе и выставляли обвинение в этом случае. Жалко, что нам не удалось оставить Москву без света, но ее еще оставят.

Заключенный Бек не понимает, как это можно теперь выйти на волю и остаться спокойным. "За жизнь, отнятую у меня и моих детей, наши еще отомстят, так же как они мстят большевикам в Испании и в Китае".

Документы архивно-следственных дел проливают свет на функционирование самого аппарата лагерных осведомителей. Вот с какими "трудностями" была сопряжена их "служба":

Агентурное донесение источника "Шах" 14/1 – 35 г.

По возвращении с работы 13/1-с.г. Ровинского, Фельдмана, Кириллова Андрея и Аркадия и источника произошел следующий разговор. Фельдман обратился к Кириллову Аркадию "Зачем тебя вызывали с работы в 3-ю часть". На это Аркадий ответил: "Насчет одного дела – я знаю откуда все это исходит". Ровинский спросил: "В камеру 8?" – Да. Ровинский спросил: "В самой камере 8 или еще направо. Если направо – начальник 3 части, если в самой комнате 8 – это Алексеев". Кириллов ответил, что в камере 8 какой-то пожилой уполномоченный.

Вечером источник остался с братом Кириллова Андреем, он сказал источнику, что очевидно брата его не вызывали в 3-ю часть, а он инсценировал это, чтобы посмотреть как будет реагировать Ровинский. То, что он высказал такой интерес и заинтересованность, выдает его за сотрудника 3 части. По словам Кириллова Андрея, это не плохо иметь около себя сотрудника 3 части. Нужно лишь говорить только в советском духе и о нас все в 3-й части будет положительная информация и хорошее мнение. Вечером Кириллов Аркадий сказал источнику, что видел в Исаково написанное Ровинским донесение в 3-ю часть

Верно. Уполномоченный СПО Алексеев (из дела Андрея Кириллова, см. выше).

А поручения они получали достаточно пространные:

…Задание "Ачинскому".

Обрисовать всю картину преступления Глущенка, за что отбывает наказание в лагерях. В чем не признает себя виновным. В каких Европейских государствах и на какой работе был Глущенко, а равно кем командирован. В каких иностранных государствах, а в частности в Англии, имеются у Глущенка знакомые, их связь между ним. Обрисовать круг знакомства, с которыми Глущенко знаком в Америке. Установить, если у Глущенка близкие знакомые по воле, находящие здесь в лагерях – их фамилии. Фиксировать отдельные моменты высказываемые Глущенко по вопросу о международной политике, а равно о проводимой политике в лагерях.

Мероприятия:

Взять в тщательную перлюстрацию всю поступающую, а равно и исходящую корреспонденцию от Глущенко. Учитывая, что Глущенко является чрезвычайно важным объектом необходимо завербовать к нему нового с/о для перекрытия сведений Ачинского. Поскольку Воейков находится в близких взаимоотношениях с Глущенко и пользуется у него достаточным авторитетом, необходимо завербовать его для освещения последним..

(Меморандум №1/4 по делу на з/к Глущенко Тимофея Игнатьевича

По состоянию на 8 июля 1932 г.)

Способности некоторых "информаторов" простирались до многостраничных документов:

Не следует недооценивать эти проявления "лагерного карьеризма". В справки и характеристики Апетер и Раевский переносили цитаты из агентурных сводок. По сути, именно вышеупомянутые сведения служили основанием для попадания людей в перечни тройки с последующей отправкой на расстрел. Я начал заметку с письма матери убитого студента Леонида Гепнера. Апетер с Раевским писали Ленинградской тройке: Находясь в заключении на Соловках, проявил себя как активный и непримиримый враг Сов.власти. Называет советскую индустрию "потемкинской деревней". Среди лагерников систематически ведет а/с. агитацию. Очевидно, что источниками подобных сведений могли быть все эти "Шахи", "Корженевские", "Товарищи". Среди 167 дел всего 3 или 4 – уголовные случаи (кражи и разбои). Иногда встречаются поразительные истории.

Нет той радости и жажды жить, какая была в прошлом столетии



Леонтьев Сергей Александрович родился в 1914 в г. Бежица Брянского района Западной области, был холост, жил с матерью, работал конструктором машиностроения; арестован 24 сентября 1933 в Москве (студент), осужден коллегией ОГПУ 13 декабря 1933 по ст.58-8,84 на 10 лет ИТЛ; протоколом №303 тройки УНКВД по Ленинградской области от 14 февраля 1938 приговорен к ВМН без предъявления обвинения, расстрелян 17 февраля 1938. В папке с его делом содержится фрагмент агентурного донесения:

Рабочая сводка Соловецкой тюрьмы; ист. "М.Б.": Леонтьев – крайне замкнутый человек, ни с кем не дружит. Время проводит в чтении книг, главным образом, рисующих жизнь интеллигенции прошлого столетия и средневековья, причем в разговоре с з/к Кушиным он сказал: "Да, двадцатый век ведет искусство и народ не к возрождению, а к закату. Нет той радости и жажды жить, какая была в прошлом столетии". На небольшие способности владеть кистью пользуется у администрации "блатом" в отношении посылок на работу.



Так и соседствуют в деле Леонтьева три документа: выдержка из агентуры, справка начальника тюрьмы для Ленинградской тройки с фразой о ХХ веке и письмо матери с просьбой о реабилитации убитого ребенка.