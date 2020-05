Лес звуков. Артемий Троицкий осматривает корни и крону

Хедлайнеры сто пятьдесят пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники и организаторы латвийского фестиваля экспериментальной электроники "Лес звуков". Рок-критик Артемий Троицкий не уверен, что этим летом музыкальных фестивалей состоится много, по понятным причинам, но рижского форума всемирная напасть вряд ли коснётся: во-первых, проходит он осенью, а во-вторых, больших толп не собирает.

Когда говорят о фестивалях, первым делом приходят на ум гигантские летние сборища, ведущие историю от легендарных Монтерея и Вудстока: стотысячные толпы в чистом поле, куча сцен, суперзвёзды и водопады пива. Это чисто коммерческие предприятия, основанные на корпоративном спонсорстве и дорогущих входных билетах. Честно говоря, терпеть их не могу. Лет 30 назад появились и стали очень популярны городские фестивали-шоукейсы: ангажируются небольшие залы, клубы и бары, и в них на протяжении примерно недели выступают преимущественно молодые амбициозные артисты. Эти смотры популярны среди профессионалов, журналистов и продвинутых меломанов. Ну и, наконец, разношёрстные и разнокалиберные "бутиковые" фестивали, об одном из которых я сейчас и расскажу.

Терренс Диксон с композицией The Auto Factory

Skanu mežs, "Лес звуков" – впервые вырос и зашумел на латвийской почве в 2003 году. Его основатель (и это редкий случай, хотя я могу и самого себя отнести к таким исключениям) – журналист. Виестартс Гайлитис – комментатор по профессии и меломан по душевной склонности, нашёл немного денег и провёл первый "Лес" в богемном рижском клубе Depo. Эстетическое кредо с самого начала было заявлено радикально: только экспериментальная музыка! Поначалу с уклоном в электронику – скажем, на первом же фестивале выступили артисты авторитетного австрийского лейбла Mego. Детройтский диджей и техно-музыкант Терренс Диксон – тоже характерный персонаж "клубной" опушки "Леса".

Circuit Des Yeux с песней Brainshift

С 2010 года соавтором репертуара фестиваля стал музыкальный журналист и радиоведущий Рихардс Эндриксонс. Границы "Леса" расширились во все стороны: с одной стороны, за счёт артистов, работающих в смежной зоне авангарда и поп-музыки. Скажем, в прошлогоднем выпуске приняла участие очаровательная американка Circuit Des Yeux (Хейли Фор) – мастерица ведьминского вокала и одна из ярчайших представительниц направления freak folk.

Patten с композицией True Hold

С другой стороны, и это было продемонстрировано на том же концерте, стало звучать много разнообразной "сложной" музыки, будь то академическая камерная или вновь набирающий популярность фри-джаз. На мой взгляд, идея соединения в одной вечерней программе музык абсолютно разной природы и характера довольно спорная. Но у Эндриксонса есть свои аргументы: "Когда я вижу саксофониста-импровизатора Чарльза Гейла или суперсложного композитора Майкла Финисси, выступающих – перед хедлайнерами! – в полном зале на 700 человек, я считаю это нашим достижением. Играй они сами по себе – больше 60 человек на концерт бы не пришло". С некоторых пор перед концертами проходит и культурологическая конференция, на посещаемость которой тоже не пожалуешься.

Знаменитости Sonic Youth с песенкой Bull In The Heather

Раз уж зашла речь о хедлайнерах, то они на Skanu mežs вполне статусные, и это не только нишевые кумиры авангардного подполья вроде Merzbow или Autechre, но и знаменитости альтернативного рока – Тэрстон Мур (Sonic Youth), Бликса Баргельд (Einsturzende Neubauten), группа Swans (как в полном составе, так и "урезанная" до фронтмена Майкла Джиры). Кстати, воспользуюсь оказией, чтобы представить новый альбом культовых американцев Leaving Meaning.

Swans и Amnesia

Долгая и благополучная история "Леса звуков" радует и удивляет. Удивляет потому, что, как правило, подобные идеалистические эстетские начинания живут недолго. Суровая проза жизни, в первую очередь проблемы с финансированием, подкашивают благородные проекты. Здесь этого не произошло – притом что концепция Виестартса и Рихардса строга и бескомпромиссна. Что помогло: менеджерские способности, хороший вкус, убедительные речи, безупречная репутация?

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 155):

1. Weyes Blood (USA). Andromeda, LP Titanic Rising

2. Marlon Williams (New Zealand). I Know S Jeweler, LP Make Way for Love

3. Goat Girl (UK). Viper Fish, LP Goat Girl

4. Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu (Lithuania). Už lango, LP Paradas

5. Calypso Rose (Trinidad & Tobago). Calypso Blues, LP So Calypso!

6. Terrence Dixon (USA). The Auto Factory, LP From the Far Future

7. Circuit Des Yeux (USA). Brainshift, LP Reaching for Indigo

8. Patten (UK). True Hold, LP Epsilon

9. Swans (USA). Amnesia, LP Leaving Meaning

10. Stealing Sheep (UK). Show Love, LP Big Wows

11. Lee Hazelwood’s Woodchucks (USA). Movin’, LP Cruisin' for Surf Bunnies

12. Blaney ft. Mark E Smith (UK). Thinking of You, LP Urban Nature

13. Blaney (UK). Bin Liner, LP The Severance​