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Дороги к свободе

Донбасс: время карантина. Эфир в 20:30

Закрытая линия разграничения, неясные перспективы. Обсуждают Павел Лисянский и Денис Казанский

Как будет развиваться ситуация в Донбассе во время карантина? Каковы перспективы процесса урегулирования в условиях пандемии коронавируса? О неподконтрольных правительству Украины территориях на востоке страны, которые в Киеве считают оккупированными Россией, Виталий Портников беседует с представителем Уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским и журналистом Денисом Казанским. Эфир в 20:30.

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