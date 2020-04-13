В ловушке. Как спастись от домашнего насилия во время карантина

"Раньше в ситуации с домашним насилием пострадавшие могли уйти из дома к родственникам, обратиться за медицинской помощью или вызвать полицию. Сейчас же люди находятся в растерянности и не понимают, что им разрешено, а что нет во время самоизоляции", – рассказывает адвокат "Зоны права" Валентина Фролова.

Фролова вместе с другими российскими адвокатами и правозащитниками, которые консультируют пострадавших от насилия в семье и представляют их интересы в судах, обратилась к правительству России с требованием принять срочные меры защиты от домашнего насилия, которое увеличилось в период самоизоляции. Среди обратившихся были в том числе соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Алена Попова, адвокат Мари Давтян, адвокат Ольга Гнездилова и председатель правления центра "АННА" Мария Писклакова-Паркер.

"Пока говорить о реальном росте числа обращений рано, – отмечает Валентина Фролова, – окончательные выводы мы сможем сделать, когда карантин закончится. Количество обращений не всегда свидетельствует о числе реально происходящих случаев домашнего насилия".

Жертвы насилия не понимают, могут ли они выйти из дома

Многие пострадавшие сейчас просто не могут заявить о том, что с ними происходит, потому что находятся в одном помещении с агрессивным партнером. Написать знакомым они тоже не могут, потому что все их мессенджеры и соцсети контролируются.

Для многих пожилых людей формат онлайн-обращений все еще очень сложен

"В обычное время, когда мы получаем сообщения "меня избивает партнер/сожитель", мы сразу говорим обратившемуся, чтобы он уходил из квартиры, где это происходит, и спасал себя. Сейчас ситуация другая: новые карантинные правила вводятся каждый день. Люди не понимают, могут ли они лишний раз выйти из дома и насколько это безопасно – идти в травмпункт, чтобы снять побои, – рассказывает адвокат. – В случае с пострадавшими от насилия женщинами мы понимаем, что они могут обратиться на горячую линию и в ватсапе, и в телеграме, если позвонить при агрессивном партнере они боятся. Для многих пожилых людей формат онлайн-обращений все еще очень сложен. А значит, есть вероятность того, что рост насилия происходит и над ними. Вопрос лишь в том, как мы об этом узнаем".

Сразу после продления "выходных" муж напился и избил меня

Побороть общую растерянность можно, распространив понятную схему действий в такой ситуации. Авторы обращения предлагают разработать специальный план для пострадавших. Речь идет о понятной схеме обращения за медицинской, юридической и психологической помощью. При этом проинформировать о таком плане нужно максимально широко: например, через сайт "Госуслуги" или телевидение.

В соцсетях ежедневно появляются все новые анонимные истории женщин о происходящем с ними насилии. "Сразу после продления "выходных" до 30 апреля муж напился и избил меня. Болит абсолютно все – ушибы по всему телу. В травмпункте сказали, что у меня еще сотрясение мозга и перелом руки", – рассказывает жительница Ярославля.

По ее словам, раньше физического насилия в их семье не было. Были измены со стороны мужа, но "в целом семья хорошая". Что делать дальше, она не знает, так как у них двое детей и родители ее решение подать на развод не поддерживают.

Родители считают: раз муж бьет, значит я сама во всем виновата

Еще одна женщина рассказала, что из-за карантина вынуждена оставаться в одной квартире с мужем-агрессором. "Он бьет меня при ребенке. Может избить за то, что я неправильно вздохнула или не убрала его носки. Ребенка пока не трогает, но сын его уже боится", – рассказывает пострадавшая.

По ее словам, она уже давно хочет уйти от мужа, но сейчас из-за карантина сбежать в другой город не получается: "В нашем городе муж найдет нас моментально".

Уйти к родителям она тоже не может, потому что те ей не верят. "При них муж ведет себя хорошо, ласково с нами общается и помогает им в хозяйстве. Родители считают, что раз уж такой мужчина бьет, значит я сама во всем виновата", – отмечает пострадавшая.

Это далеко не самые страшные истории. За время самоизоляции в Ленинградской области мужчина уже попытался сжечь свою сожительницу. По версии следствия, в ночь на 8 апреля пара распивала алкоголь у себя в квартире в деревне Гостилицы. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина вытолкнул девушку на лестничную площадку, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. На помощь прибежали соседи и потушили огонь.

Часть кризисных центров по всей России ушли на карантин или перестали принимать новых пострадавших. Таким образом, сейчас жертвы насилия остались один на один с агрессорами, без четких планов по решению этой проблемы.

Найти жилье в разгар пандемии, чтобы скрыться от агрессора, сложно, поэтому правозащитники предлагают властям заплатить за номера в пустующих гостиницах и хостелах, чтобы женщины, дети и старики при необходимости могли получить там убежище. Так уже поступили власти Франции. Правительство оплатит размещение в гостиницах для 20 тысяч жертв домашнего насилия. Российские власти пока на предложение никак не отреагировали.

Рост домашнего насилия в период самоизоляции – это не только российская тенденция. Об этом свидетельствует сообщение, появившееся 1 апреля на официальном медиапортале Святого престола Vatican News. В статье, в частности, говорится о росте обращений во Франции на 36%.

О росте домашнего насилия в связи с ужесточением карантинных мер в своем видеообращении говорил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, из-за необходимости изоляции некоторые женщины оказались в "ловушке" с партнерами, склонными к жестокому обращению.

За помощью в ситуации домашнего насилия все чаще стали обращаться и в Германии, сообщают немецкие НКО, занимающиеся темой насилия. В Италии широкую известность получило дело об убийстве студентки медицинского факультета Лорены Кваранты с Сицилии. Ее задушил молодой человек, посчитав, что она заразила его коронавирусом. Позже мужчина попытался покончить с собой, так как оба его теста в итоге оказались отрицательными. В знак прощания с девушкой жители вывесили с балконов белые простыни.

Резкий рост числа обращений жертв домашнего насилия наблюдается и в Испании. Об этом заявила государственная горячая линия помощи пострадавшим.

По меньшей мере 18 женщин погибли за время самоизоляции от рук своих близких в Турции. Правозащитница Гюльсум Кав рассказала, что турецкие шелтеры не принимают женщин без отрицательного теста на коронавирус, поэтому жертвам приходится обращаться сначала в больницы за тестами, а потом подолгу ждать своей очереди.