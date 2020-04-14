Бывший глава РАО признал вину в крупном мошенничестве

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, его мать и трое других обвиняемых по делу о многомиллионном мошенничестве признали вину. Они попросили суд об особом порядке рассмотрения дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Особый порядок предполагает признание вины и наказание не более двух третей от максимального.

В 2018 году суд в Москве арестовал Сергея Федотова и других обвиняемых по делу. По версии следствия, они платили авторские гонорары подставным лицам, а деньги обналичивали, похитив, таким образом, 730 миллионов рублей.

В 2017 году Сергей Федотов уже был осужден на полтора года колонии по делу о о хищении имущества РАО. В декабре того же года он вышел по УДО.

Российское авторское общество – негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО призвано собирать и выплачивать авторские вознаграждения за использование произведений и управлять имущественными правами авторов, когда делать это в индивидуальном порядке затруднительно.