В Барнауле неизвестные напали на оппозиционного активиста

В Барнауле вечером 13 апреля неизвестные напали на оппозиционного активиста Николая Умеренкова. Он успел применить перцовый баллончик. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Нападение произошло, когда активист около полуночи возвращался домой после работы. По словам Умеренкова, нападавших было двое. После того, как в лицо одного из них попала струя из перцового баллончика, они убежали. Месяц назад на Умеренкова тоже пытались напасть трое неизвестных, тогда они скрылись, увидев у подъезда брата активиста.

Умеренков связывает нападения с оппозиционной деятельностью. По его словам, за последние месяцы через социальные сети он получил несколько сообщений с угрозами от незнакомых лиц.