Власти Москвы аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Власти Москвы аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на транспорте, поскольку жители подали некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Всего за сутки в Москве оформили более трёх миллионов пропусков. Таким образом, это почти каждое третье из выданных разрешений для передвижения по городу, которые станут обязательными с 15 апреля.

С завтрашнего дня у всех водителей и пассажиров, въезжающих в Москву, будут проверять специальные пропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Отсутствие пропуска грозит штрафом до 5 тысяч рублей.

Для усиления контроля на въездах в Москву уже выставлены наряды спецназа ОМОНа московского управления Росгвардии, сообщает ТАСС.

Проверки на всех 160 въездах в город начались накануне и привели к заторам. Несмотря на то что пропуска вводятся только с 15 апреля, сотрудники Госавтоинспекции вчера оставили открытыми для въезда в столицу на большинстве магистралей только две-три полосы, а проехать разрешали только автомобилям, зарегистрированным в Москве и Московской области, при наличии безотлагательной причины.