"Очереди за коронавирусом". Жителей Москвы проверяют на входе в метро

15 апреля в Москве начала действовать пропускная система: для любых поездок по городу на личном авто или на общественном транспорте нужно сначала получить QR-пропуск на сайте московской мэрии. На въездах в город из-за этого утром образовались пробки: власти выставили на всех основных шоссе блок-посты, где проверяют пропуска. Впрочем, Рублево-Успенское шоссе эти меры почему-то не затронули.

Наиболее пугающая картина ждала тех, кто добирается на работу на метро: из-за проверки пропусков на входе образовались огромные очереди. Соцсети переполнились фотографиями и видеороликами с возмущенными комментариями.

Анастасия Георгиевская

сначала в метро было мало народу

и пробок не было Москве.

и зараженных вирусом в Москве было тоже не очень много.

но теперь мэр исправил ситуацию! все, кто еще не заразился, наконец получили прекрасную возможность это сделать, приобщиться к европейской практике, к лучшим образцам!

спасибо Сергею Семеновичу за его заботу о москвичах и их здоровье!

Москва удивительно похорошела!

вирус способствовал ей много к украшенью! (с)

Кирилл Шулика

Спасибо вам, Сергей Семенович!

Вход в метро в Москве теперь по пропуску. Оштрафовали магазины, где не был условий для соблюдения социальной дистанции в полтора метра, теперь за это надо оштрафовать метро и авторов этого феерического идиотизма, других слов нет, с пропусками. Вот просто реально сумасшедшие.

Сергей Абашин

Что лучше, если 100 человек будут ехать в метро, но по возможности рассредотачиваясь и соблюдая дистанцию. Или если 30 человек столпятся у пропускного барьера без всякой дистанции?

Дмитрий Бавырин

Так выглядит социальная дистанция после введения электронных пропусков. Добавьте сюда машины скорой помощи, вставшие в пробках на въезде в город, и смиритесь с тем, что Москве пришла <беда>. Каждому воздастся по мэру его.

Олег Козырев

в Москве образовались очереди за коронавирусом

Татьяна Подстаницкая

«Почём коронавирус? Кто последний?...»

Константин Калачев

Наша Родина, как она есть. Эту страну не победить. Это Россия, детка. А потому, тут можно либо ввести режим ЧС и полностью закрыть общественный транспорт, либо устроить бардак с пропусками и проверкой пропусков. В московском метро сегодня очереди на вход. В штабе COVID-19 коронавирус празднует свою очередную маленькую победу. Прогностические способности российских начальников около нуля.

UPD. Звучит версия, что регистрации на Мос.ру и электронные пропуска для мэрии это не только средство борьбы с вирусом, а средство для чего-то другого. Сбора данных, например. Под электронное голосование за поправки. Но как в таких условиях легитимизировать результат? Как доказать, что народ в подавляющем большинстве проголосовал в поддержку власти? Вопрос риторический. Ставлю на то, что голосование закончится большим скандалом.

Елена А. Панфилова

Вот зла не хватает

Вот пусть кто-нибудь мне ещё после этого скажет, что кто-то там где-то у нас «эффективный менеджер» и что какие-то там реформы управления у нас куда-то двинулись. Ага-ага.

Знали накануне про миллионы полученных пропусков. Знали, потому что сами выдали. Знали примерно, как выглядят стандартные входы в метро. И, как говорят, обсуждали возможность толп. Но одна рука управления велела одно, а вторая сделала, как сочла нужным. По-своему. Как всегда. Метро кивает на полицию, полиция на правила, правила писала мэрия, в мэрии кивают на полицию и обещают «придумать систему автоматизированной проверки пропусков».

Really? В будущем времени? Сегодня?

Всё это снова, увы, доказывает, на экстремуме доказывает, что то, что у нас называется «управлением» в том формате как оно есть сейчас, со всей личной безответственностью возведённой в абсолют и с разрывом информационного обмена и той же ответственности по всем линиям, вот это вот всё - оно в принципе не реформируемо декоративной шпаклёвкой благих намерений.

Миллионы людей сидят сиднем по домам, помогая, как могут, справиться с ситуацией: работают удалённо, теряют в зарплате, теряют работу, волнуются о родных и близких в разлуке. И в целом готовы напрячься ради друг друга и любимого города: готовы, скрипя, но согласиться на квази-контроль. Но нет, обязательно эти «эффективные» прийдут и ещё раз попрыгают обеими ножками (и гос и правоохранительной) на том, что у нас там осталось от общественного доверия.

Да, зла не хватает.

Пойду гулять с Тео на 200 метров от дома.

Егор Быковский

Пропуска могли бы сыграть свою роль при жестком карантине (всех-всех заперли на неделю или две). А так они только помогают создавать очереди, видимо.

Игорь Свинаренко

Анатолий Емелин: "Что бы они ни делали получается либо танк, либо автомат, либо лагерь". И от себя добавлю, что себя они видят в танке, с автоматом -- а не безоружными в которых кто-то стреляет, и в лагере они само собой надзиратели или замполиты, а зеками себя почему-то не представляют. Взрослые люди предаются детским <дурацким> мечтам. Настоящий мэр должен встать в эту очередь к метро и в прямом эфире сказать: Смотрите, ну ничего страшного!

Андрей Десницкий

Гладко было на бумаге...

Я в общем и целом согласен с призывами Собянина, предложенные им схемы довольно разумны. Беда в одном: он не доверяет москвичам. Его идеальная Москва - это пустой город, покрытый плиткой, увешанный фонариками и наполненный Росгвардией. Но он понимает (отдадим ему должное), что такой город будет мертвым.

Сейчас, если власть хочет избежать нового всплеска пандемии, она должна договориться с горожанами, отдать им часть полномочий, право самим за себя решать. Но это ровно то, что не укладывается у власти в голове: как это мы не будем всё контролировать?!

Толпы, толпы на входе в метро. Проверяют выcокотехнологичные QR-коды. Вся самоизоляция насмарку.

Оксана Баулина

Сергей Семеныч не пишет об этом в фейсбуке. наверное, стесняется. ну что ж! но у меня все же есть вопрос: а подумать об этом ДО введения цифровых ошейников мозгов не хватило? боже, и это «самые эффективные» менеджеры, какой позор!

Александр Подрабинек

«Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», – гласит русская пословица. То же самое с карантином. Ввели карантинные меры – правильно. Дополнили их пропускной системой – сомнительно, но скорее всего тоже правильно. Ввели ее в действие – лоб расшибли! Полиция, проверяя пропуска чуть ли не у всех подряд, создает пробки на дорогах и толкучку в метро. Люди стоят вплотную друг к другу в тесном и закрытом помещении – идеальные условия для распространения вируса. И даже не столько мэр виноват, который просит полицейских проверять пропуска только выборочно, а полиция настаивает на тотальной проверке, сколько равнодушно-холопское отношение к проблеме. Ведь проблема общества состоит в том, чтобы справиться с эпидемией, а полиция видит свою задачу в том, чтобы укрепить свою власть и влияние, чтобы поставить всех еще в большую зависимость от себя, чтобы показать, кто в Москве хозяин. Исполнительные холопы с неумеренным рвением и амбициями! Также по-дурацки были устроены и антитеррористические меры в аэропортах, где из-за тотальной проверки пассажиры скапливались на входе, представляя собой идеальную мишень для терактов. Ну почему у нас все делается через… так?

Елена Милашина

нет цензурных слов

власти в России слишком далеки от народа, чтобы его спасти

Алексей Навальный

Мэрия Москвы сегодня организовала несколько сот точек распространения вируса. Причем в группе риска - среди тех, кто продолжает работать и взаимодействовать с другими людьми. Толпы продавцов, курьеров, сотрудников жкх, врачей и тд. Бульон, из которого сегодня с COVIDом вышли несколько тысяч человек.



Взяли и поставили ментов, проверяющих пропуска, прямо на вход в метро. Собянин вообще метро видел? Как там можно проверять что-то даже после падения пассажиропотока в десять раз.



И ведь есть же детальная статистика о том, сколько людей проходит через каждую станцию сейчас. Подели это на 20 секунд проверки пропуска и поймёшь - невозможно это. Собственно, отсюда и родился автоматический турникет.

Противники строгих карантинных мер рады наглядному примеру того, до какого абсурда можно дойти в их воплощении.

Александр Кынев

Если кто то сомневался в том, что борьба с вирусом страшнее самого вируса - смотрите на систему полит зомби Собянина в сегодняшней Москве

Евгений Левитин

Я так понимаю, это прямое воплощение недавних призывов большинства либеральных интеллекуалов: "путин (собянин) хоть раз прояви волю, раздави этих гадов, и заставь подчиняться и соблюдать"

Не будет в России демократии, Я боюсь, ее нигде не будет.

Елена Чирскова

Кто там пропускам радуется? Так-то хоть понятно, что это конченная бредятина? Ждём новую вспышку...

Леонид Бершидский

Разве еще не очевидно, что "электронные пропуска" ввел либо клинический кретин, либо введены они вне всякой связи с вирусом, а просто из ненависти и презрения к вам, а также параноидального страха перед вами? Впрочем, почему обязательно либо-либо.

Обидно теперь и православным, которые остались без пасхальных богослужений и крестных ходов - при том, что они могут точно так же заразиться просто по пути на работу.

Александр Черкасов

На Страстной неделе френды предрекали вспышку уханьки в храмах. Нет: толпы - в метро.

Егор Холмогоров

Вам запретят Пасху и Крестный Ход ради того, чтобы вы умерли заразившись в собянинской кьюар очереди.

Конечно московские власти показывают себя со все более постыдной и нелепой стороны.

Наталия Осипова

Да, отзываю свое мнение о том, что лучше в Пасху посидеть дома.

При такой вирус-ходынке в метро церкви картину не ухудшат

Поминают московским властям и то, как они попрекали граждан вылазками в парки "на шашлыки".

Наталия Архангельская

Народ не понял. Просьба пояснить правила передвижения и социальную дистанцию 1.5 м. Ради этого введены пропуска?!

Это вам не шашлычки на природе, тут кривая так запляшет.

Ольга Горелик

Сколько, интересно, ещё блестящих идей у нашего градоначальника? Который, говорят, «был в бешенстве», когда увидел фото шашлычников

Марина Каминская

Кто-нибудь может объяснить, почему нельзя гулять в парке, а в метро вот так можно??

Дмитрий Захаров

Когда через несколько дней кривая количества заражений пойдет вверх, будет уже довольно трудно объяснять москвичам, что они виноваты в этом сами.

Всем коллегам, кто нахваливал управленческие таланты Тверской 13, привет.

Катя Метелица

Сначала всех прилетающих из Европы держали по часу в самолетах, заставляли заполнять бессмысленные анкеты, потом загоняли в тесные отстойники и держали часами там.

(После чего кое-как переписывали и - кого-то находили, кого-то нет )

Теперь устроили то же самое на входах в московское метро. Пропуска они проверяют. Сверяют их. По минуте на человека. Толпа, дышат все друг на друга.

Шашлыки, говорите?

Нет, я все знала, конечно.

Но думала, что есть предел.

Оказалось - его нет.

Однако ничто не помешает властям и на этот раз свалить вину за происходящее на горожан, иронизируют в сети.

Иван Давыдов

- Как же так вышло-то? - бормотал растерянный мэр. - Я же сам бывал в метро. Ну, вот, вроде, не так и давно станцию новую открывали. Там же, в метро, чистота, порядок, ребята из мэрии, журналисты с ТВЦ...

Что вдруг изменилось-то? Они зачем в мое метро все поперлись толпиться?

Михаил Виноградов

Когда наконец наведут порядок и начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции провокаторов, с утра массово встающих в очереди на входе в метро?

Явно же они выстраиваются в очереди с чьей-то подачи, чтобы потом соцсети и отдельные СМИ писали, как все плохо.

Александр Коляндр

Очереди в метро очевидно организованы извне известными силами и их агентами внутри страны с целью раскачивания ситуации и подрыва доверия к власти и лично Президенту накануне 75-летия победы.

Людей в якобы добровольных очередях в метро следует штрафовать за нарушение указа мэра о соблюдении социальной дистанции.

Люди в силу наивности, легковерия поддались на провокацию. Ведь все знали о введении мер социальной защиты, почему не подготовились, не изменили планы, не вышли раньше?

Василий Эсманов

На совещании:

— А давайте будем в ручном режиме проверять пропуска!

— Ой, а почему пробки и столпотворение в метро? Почему все жмутся друг к другу?

— Это все потому что люди тупые и недисциплинированные. Предлагаю вернуть расстрелы!

— Тебе бы только расстрелы вернуть!

— Зато мы вчера 100 магазинов оштрафовали за отсутствие разметки!

— Может нам парад провести, для поддержания боевого духа?

— Мы можем плитку снять: если негде ходить, то и ходить не надо!

— По нашим данным, граждане перестали запасаться валежником, нам нужна финансовая поддержка, что бы удержать производство валежника на докризисном уровне!

— А давайте на всех дорогах двойные сплошные нарисуем. Люди будут нарушать, мы их будем штрафовать.

— А как это поможет с пандемией?

— А при чем тут пандемия?

Логики в действиях властей не видят даже многие из тех, кто обычно выступает в их поддержку.

Сергей Марков

Сегодня первый день передвижения по Москве с системой пропусков. Уже можно отметить успехи и провалы.

1. Главный успех - народ немного испугался не только коронавируса, но и штрафов. Поэтому индекс самоизоляции резко вырос. Зараженных будет меньше.

2. Проблемы обнаружились еще 13 и 14 апреля. Сайты по выдаче пропусков работают плохо. Огромное число сбоев. Также эти сайты подвергаются мощным атакам, - логично предположить, со стороны тех же структур, которые целый год организуют ложные звонки о заложенных бомбах.

3. Самое плохое, видимо, - проверка пропусков в метро. Это привело к огромным очередям, в которых люди заражают друг друга. Эти очереди в метро обессмысливают всю идею введения пропускной системы, чтобы снизить заражаемость. Ведь заражение в толпе происходит очень интенсивное.

4. Некоторые ограничения не понятны. Это прежде всего запрет на передвижение на личном автотранспорте членов семьи. Они не понятны в двух отношениях. Никакого заражения в этом случае не происходит. Поэтому логика их введения не понятна людям. Поэтому эти ограничения вызывают у населения отторжение и провоцируют на массовые нарушения. К тому же эти правила и не очень понятны и как они действуют, - многие считают, что запретов на передвижение автотранспортом нет. Люди не могут поверить, что власти могут ввести настолько не логичные правила. Видимо, логично их отменить.

5. Вообще доверие граждан к действиям властей в период эпидемии- это важнейший ресурс для мобилизации общества.

Аркадий Кайданов

Пока власти не стали активно действовать против эпидемии, была надежда, что мы ее одолеем.

Нагородить столько хрени буквально за пару дней!

Руки под жопу и ничего не трогать, не придумывать, уроды!

Делайте державное выражение лиц и вирус точно шуганется!

Только больше не делайте ничего!

Те, кто власть не поддерживают, открытым текстом называют ее действия вредительскими.

Наталья Шавшукова

Вот так взять и обрушить миф об эффективном менеджменте, холодном рациональном разуме, диджитализации, преобладании расчёта над чувствами, умении принимать жесткие, но необходимые меры. Организовать толпу в метро в период эпидемии - это ж какими бесценными менеджерскими качествами надо обладать!

Спасибо, СС, за окончательное прощание с иллюзиями.

Людей жаль. Они все соблюдали, они везде регистрировались, они хотели по правилам. А государство намеренно их заразило. Что это, если не терроризм?

Илья Вайцман

Вынесу отдельной строкой: вся эта QR-вакханалия не имеет никакого(!) отношения к борьбе с эпидемией! Для борьбы с эпидемией (а) закрывают организации (и штрафуют за нарушение запрета), но при этом (б) дают деньги потерявшему доходы населению, чтобы оно могло пересидеть месяц-другой дома.

Ну а вот этот вот ад с "пропусками" и выживанием "за свой счет" - это про другое, это про цифровой концлагерь под удачным предлогом. И про умышленное заражение населения смертельно опасной болезнью.

Василий Эсманов

А если серьезно, то вот это утреннее проявление абсолютной, деградирующей, охватывающей все некомпетентности добавили нам от двух до четырёх недель самоизоляции в Москве.

Сергей Шпилькин

В московском метро в норме совершается 8 миллионов поездок в день. Сейчас загрузка снизилась в 6 раз, будем для простоты считать - до миллиона. По две поездки на пассажира = 500 тысяч входов в метро с утра. Пусть пятая часть из 500 тысяч людей, вошедших сегодня утром в метро, попала в пробки. Это 100 тысяч человек. При вероятности заражения в пробке 5% это +5 тысяч дополнительных зараженных к сегодняшним 5.4 тысячам - то есть пять дней карантина уходят коту под хвост.

И это довольно оптимистическая оценка. Сколько стоят 5 дней карантина Москвы в деньгах?

Елизавета Осетинская

Какими же безответственными и бессовестными людьми нужно быть, чтобы устроить это столпотворение на входе в метро... Ведь это нетрудно: и просчитать бесконтрольный рост числа заболевших, и последствия в виде дополнительной нагрузки на медицинскую систему, которая работает на пределе возможностей. Все эти люди с фотографий ежедневно спускаются в метро, чтобы работали пятерочки, озоны, перекрестки, вайлдберриз, которые доставляют нам морковь, туалетную бумагу, мыло, гвозди, салфетки и маски. Что толку просить людей само изолироваться, выписывать пропуска, а затем собственноручно подвергать их идиотскому, бессмысленному риску? Невероятно и нет слов. Запомню этот день 15 апреля.

Николай Полозов

Создание очередей в метро, в подземных переходах из-за введения системы пропусков, вынужденная скученность людей создают крайне благоприятные условия для распространения инфекции.‬

‪Раньше это называлось вредительство. Теперь - эффективный менеджмент.‬

Майкл Наки

Искусственное создание очередей во время пандемии — это буквально убийство людей. Может быть две причины, которые привели к этому: непрофессионализм или злонамеренность. То есть либо у городской власти вместо мозгов желешка, и они вообще не понимают, как функционирует город, транспорт, проверка документов, либо там натурально сидят садисты и злодеи, которые хотят увеличить количество трупов.



Первый вариант предполагает немедленную отставку всех причастных — такого низкого уровня «профессионалы» даже на кассу в продуктовый не могут быть допущены, и уж тем более быть мэрами. Второй вариант предполагает уголовное дело и посадку.

Александр Рыклин

В любой человеческой стране прокуратура уже к обеду возбудила бы против Собянина уголовное дело... И к этому времени он был бы уже отстранен от занимаемой должности...

Иван Поликаров

Что ж, после сегодняшнего столпотворения в метро стало окончательно ясно, что Собянин - неприкрытый враг, вредитель. Специально устроил эти пропуска, чтобы организовать массовый падёж в первую голову работников самых жизненно важных производств. Нужно срочно звонить по вертушечному скайпу товарищу Путину!

А кто-то подозревает, что после этого фиаско власти закрутят гайки пуще прежнего.

Михаил Виноградов

В ближайшие 2-3 часа по обмену сигналами надеемся увидеть, что стало причиной метрогейта. Консолидированная PR-кампания "Да, мы отморозились и можем повторить, сказали же вам сидеть дома, дебилы" (может оказаться успешной - но с понятными заметными издержками). Или нарастание противоречий между отдельными ветвями.

Илья Барейша

Сейчас народ допостит ку-ар очереди имени ССС и мэрия закроет метро тоже

Георгий Бовт

В сети полно фото давки в метро на вход. Да, власти виноваты. Надо было поставить у каждого входа по роте автоматчиков. Потому что без автоматчиков и, желательно, рвущихся с поводка немецких овчарок, эти люди не могут соблюдать дистанцию и не давиться, как бараны. Я надеюсь, никого не обидел?

Александр Плющев

Закрадывается конспирологическая мысль, что весь этот бардак в Москве с пропусками, пробками на въезд и толпами на входе в метро спровоцирован властями специально с двумя целями.



1. Даже с пропуском проехать трудно. Поэтому человек сам должен сделать все возможное, чтобы вообще не ехать ни на каком транспорте, ни на личном, ни на такси, ни на общественном. Взять отпуск, выходной, сказаться больным (хотя в нынешней ситуации это так себе повод), за свой счет, что угодно, только чтобы не ехать. То есть людей заставляют самих решать проблему властей.



2. Власти скажут, что из-за неорганизованности людей, из-за того, что они массово не могут пользоваться этой системой - оформляют ошибочные пропуска, хамят сотрудникам полиции на постах, толпятся у входов в метро и т.д. и поэтому надо переходить на повальное отслеживание по геопозиции телефона, и штрафовать автоматически при выходе за пределы отведенного ему пространства.

Мэр Собянин отчитался в твиттере об устранении очередей, однако комментаторов его ответ не удовлетворил.

Елена Рыковцева

Утренние толпы на станциях метро они конечно же не показывали. Зато сейчас бегущей строкой врубили цитату Собянина: очереди в московском метро, возникшие из-за проверок, устранены.

Ну ясен пень что устранены. Вместе с людьми. Которые уже разъехались по своим работам. Предварительно нахватав фиг знает чего в этих толпах в утренний час пик.

А что еще устранит Собянин? Себя? Свою полицию? Как он ответит за то, что безобразие не было прекращено в первую же минуту, когда проверяющие увидели первое же скопление?

Сергей Смирнов

Ответ Собянина потрясающий. Ну ок, ситуацию называет критичной. А что же он пишет дальше?



"Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей". То есть реально мэр 12-миллионного города не понимал, что такие "беседы" надо было проводить до введения паспортов.



"Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать".



Что значит продумаем?! В городе тысячи заболевших каждый день, месяц уже идет. Почему ничего до сих пор не продумано??



Я уже о такой мелочи., что Собянин не извинился за эти очереди и огромный риск заражения. Действительно, какие извинения.